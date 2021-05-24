Ashton Kutcher’ın ikiz kardeşi, oyuncunun açıklamalarına çok kızgın

2003’te Ashton Kutcher, ulusal bir TV röportajında ikizi Michael’ın rahatsızlığından bahsetti. 43 yaşındaki Michael, bunu ilk duyduğunda çok kızdığını, onunla bu konu hakkında konuştuğunu ve o dönemde CP’nin yüzü olmayı hiç istemediğini, bu yüzden de bu konu hakkında hiç konuşmadığını söylüyor.

CP; yani serebral palsi, bir kişinin hareket etme, denge ve doğru duruş yeteneğini etkileyen bir grup bozukluk. Semptomlar kişiden kişiye değişmekle birlikte, serebral palsili tüm insanların hareket ve duruş sorunları vardır.

ASLINDA BİR LÜTUF OLDU

Michael, ilk başta Ashton’ın ifşasından utanç duysa da, o zamandan beri bunu bir lütuf olarak gördüğünü söylüyor:

“Chris, bana şimdiye kadar en büyük iyiliği yaptı; çünkü kendim olmama izin verdi.”

Aston Kutcher’ın açıklamlarından sonra Michael, serebral palsili hayatı hakkında konuşup konuşmayacağını soran bir telefon aldığını anlatıyor. İlk başta tereddüt ettiğini, ancak telefon aldığı kadınla bir fincan kahve içtikten sonra bu fikre ısındığını söylüyor:

“5 yaşında Bella adında tatlı küçük bir kızı vardı. Çok parlak ve büyük bir gülümsemeye sahipti. Serebral palsisi oldukça şiddetliydi ve konuşamıyordu.”

YAŞADIĞIM UTANCI BIRAKTIM

Bella ile tanışmak, Michael’ın aktivistliğini de ortaya çıkarıyor ve şu anda Cerebral Palsy Vakfı ile ilgileniyor:

“Yaşadığım utancı bırakmam ve Bella gibi insanlar için idol olmam gerektiğini fark ettim. Nihayet hikayemi anlatmaya hazırdım ve ikizim sayesinde büyük bir güce sahip olacağımı biliyordum.”

Ashton Kutcher da sık sık kardeşinin serebral palsi ile ilgili çabalarına övgüde bulunuyor:

“Kardeşimin günlük eylemleri bana hayatın, zorlukların etrafında koşmakla ilgili olmadığını hatırlatıyor; hayat, zorlukların üstesinden gelmekle ilgili.”

“HER ZAMAN YARDIM EDİP BENİ DESTEKLEDİ”

Michael, Ashton ile çok yakın büyüdüklerini ve Ashton’ın sık sık onu zorbalara karşı savunduğunu da anlatıyor:

“Engelli olmakla birlikte gelen tüm stereotiplere sahiptim. Oyun alanında kitaplardaki her isimle anıldım. Arkadaş edinmekte zorlandım. Ama bana yardım eden ve destekleyen Chris vardı.”

Michael Kutcher, kendisi ve Ashton Kutcher’ın bisiklete bindiklerinde bir grup zorbanın kendisine bağırmasıyla ilgili bir anıyı hatırlayıp anlatıyor:

“Kardeşim onlarla kavga etti. Benim için ayağa kalktı. Bana saygılı davranmalarını istedi ve bu, benim için çok şey ifade ediyordu.”

Ayrıca Ashton Kutcher’ın yatılı olarak bir yerlere davet edildiğinde ancak kendisi de giderse gidebileceğini söylediğini belirtiyor: “Çoğu zaman evet derlerdi, ama bazen hayır derlerdi ve Chris, ‘O zaman ben gelmiyorum’ derdi. Chris bana, ‘Keşke tüm bunları senden alabilsem’ derdi.”

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