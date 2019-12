Aşk Ağlatır dizisi final yapıyor! Final bölümü tarihi belli oldu

Başrollerinde Deniz Can Aktaş ve Hafsanur Sancaktutan'ın yer aldığı, SHOW TV ekranlarında yayınlanan Aşk Ağlatır dizisi final yapıyor. Aşk Ağlatır, 16. bölüm ardından ekranlara veda edecek.

Yeni sezona büyük umutlarla başlayan ancak beklenen reytinglerin altında kalan Aşk Ağlatır, ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Aşk Ağlatır dizisi 16.bölümü itibariyle final yapacak. Senaryoyu Yelda Eroğlu’nun “Love That Makes You Cry” dizisinden uyarladığı Aşk Ağlatır’ın başrollerini Deniz Can Aktaş ve Hafsanur Sancaktutan paylaşıyor.

AŞK AĞLATIR FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Aşk Ağlatır final tarihi belli oldu. Büyük umutlarla yeni sezona başlayan fakat istenilen reyting patlamasını yapamayan Aşk Ağlatır yayınlanacak 16. bölüm ile ekrana veda edecek.

AŞK AĞLATIR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Nalan’ın bebek yalanı ortaya çıkınca Yusuf soluğu Ada’nın yanında alır.

Artık aralarında bir engel kalmadığına sevinen çift evlenmek için ilk adımı atarlar; Yusuf Ada’yı istemeye gider.

Aşkını ilan eden Rüzgar, karşılık bulamayınca, kendine hakim olamaz ve Ada’yı kaçırmaya kalkar.

Yusuf, Cevdet Yalçın’la iz sürerken, herkes kaybolan Ada’nın peşine düşer.