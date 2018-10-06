Aslı Enver yeni sezonda DeFacto ile anlaştı

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DeFacto, yeni yılda reklam yüzü olarak oyuncu Aslı Enver ile anlaştı. Güzel oyuncu, iki yıldır markanın reklam yüzü olan Aras Bulut İynemli ile kamera karşısına geçti. Daha önce bir sinema filminde birlikte rol alan ikili, bu kez marka için bir araya geldi.

İynemli'nin, Enver'e “Artık beraberiz, hoş geldin” dediği film büyük beğeni topladı. İkilinin uyumlu enerjisi de dikkat çekerken, genç yıldızlarla markanın iş birliği bir yıl boyunca sürprizlerle devam edeceği belirtildi.

(İHA)