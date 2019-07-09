Ayfer Tokatlı kimdir? Ayfer Tokatlı nereli ve kaç yaşında?

Ayfer Tokatlı, 1988 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Tanıklar dizisi ile yaşayan Ayfer Tokatlı hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Ayfer Tokatlı nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar FOX TV ekranlarında yayınlanan Her yerde Sen dizisinde Azmiye Boşgeçmez karakterini canlandıran Ayfer Tokatlı hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Ayfer Tokatlı kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

AYFER TOKATLI KİMDİR?



Ayfer Tokatlı, 5 Eylül 1988 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Marmara Üniversitesi'nde Tarih Öğretmenliği Eğitimi aldıktan sonra Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Bölümü'nde yüksek lisans yapmıştır. Tanıklar, Baba Candır ve İstanbullu Gelin dizilerinde rol alan Ayfer Tokatlı, şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanan Her Yerde Sen dizisinde Azmiye karakterine hayat vermektedir. Ayfer Tokatlı, 1.58 metre boyunda, 49 kilo ve Başak burcudur.



Ayfer Tokatlı'nın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Her Yerde Sen (Azmiye Boşgeçmez) (TV Dizisi)

2018 – İstanbullu Gelin (Ülfet Hanım’ın sekreteri) (TV Dizisi)

2017 – Baba Candır (Büşra) (TV Dizisi)

2014 – Tanıklar (TV Dizisi)