Babil yeni bölüm neden yok? Babil yeni bölümü ne zaman?

Babil yeni bölümü izlemek isteyenler Star TV'de yerli film ile karşılaştı. Aralarında Babil dizisinin de yer aldığı birçok dizi çekimlerine corona virüsü edeniyle ara verildi. Peki Babil yeni bölümü ne zaman belli mi?

Corona virüsü tüm Türkiye'yi olduğu gibi yeni bölümü heyecanla beklenen dizileri de vurdu. Babil dizisi yeni bölümü de çekimlere ara verilmesi nedeniyle bu hafta yayınlanmayacak. Dizinin yeni bölümü yerine geçtiğimiz hafta yayınlanan son bölümün tekrarı izleyicilerle buluşacak. Babil dizisinin yeni bölümünün ise ne zaman yayınlanacağı şimdilik belirsiz.

BABİL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ayşe’nin gizli kapaklı halleri Mert’in dikkatini çekiyor. İrfan, Eda’yı boşanmaya ikna edebilecek mi? Süleyman, İlay’ı geri kazanabilecek mi? Ayşe’nin polis kimliği açığa çıkacak mı?