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Babil’de Ozan Güven krizi!
Babil’de Ozan Güven krizi!
Sevgilisi Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı iddiaları ile suçlanan Ozan Güven'in başrollerinden biri olduğu Babil dizisinin önümüzdeki hafta yeni sezon için çekimlere başlaması planlanıyor. Ancak Güven'in dizide yer alıp almayacağı henüz kesinleşmiş değil.
Magazin 11 Ağustos 2020 - 10:33

Yapım şirketi savcılığın dava açmasının ardından Ay Yapım’ın gelecek kamuoyu ve reklam veren baskısı nedeniyle Güven’le yola devam etmeme kararı aldığı konuşuluyor.

“YARGI KARARI BEKLENSİN”

Ozan Güven’in ise, “Ben Deniz Bulutsuz’a tek bir tokat bile atmadım. Haklılığım yargı sürecinde ispatlanacak. Yargı kararı beklensin” diyerek, anlaşması nedeniyle Babil’e devam etmek istediği ve yapım şirketinin de bu konuda arkasında durmasını beklediği öğrenildi.

Yapım şirketinin Ozan Güven’e anlaşmanın cezai şartlarının bedelini ödemesi ya da ünlü oyuncuyla yola devam etmesi bekleniyor.

İLK DAVA 2021’DE

Oyuncu Ozan Güven, sevgilisi Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı iddiasıyla Ocak 2021’de hakim karşısına çıkacak.

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