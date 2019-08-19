Banu Parlak’ın klibini kaldırtan Emrah’tan videolu paylaşım

Şarkıcı Emrah, müziği kendisine ait olan Belalım Benim şarkısını okuyan Banu Parlak’ın klibini kaldırttı. Arabada çektiği kısa kliplerle popüler olan sonrasında da şarkıcılığa yönelen Banu Parlak, geçtiğimiz günlerde sözleri Şükrü Kekevi, müziği ise Emrah’a ait olan Belalım Benim şarkısını kendi yorumuyla söyleyerek klip çekti. Parlak’ın kısa sürede büyük beğeni toplayan şarkısına ilk tepki ise Emrah’tan geldi.

KLİBİ KALDIRTTI ARDINDAN HESABINDAN UYARIDA BULUNDU

Yeni şarkısı Belalım Benim’i çıkaran Banu Parlak, kısa sürede hayranlarının büyük ilgisini gördü. Ancak Parlak’ın yeni şarkısı gerekli izinler alınmadığı için kaldırıldı. Belalım Benim şarkısını ilk okuyan Emrah, Parlak’a ulaşarak klibi yayından kaldırttı. Bu girişimi sonrasında bir de açıklamada bulunma gereği hisseden Emrah ‘Eser’ kelimesinin anlamını ve telif hakları konusundaki detayları paylaştı ardından da bir video çekerek Banu Parlak’a ve müzik piyasasına giren yeni isimlere göndermede bulundu.

“AKIL VERMEM, NASİHAT VERMEM”

Banu Parlak’ın açıklamalarından sonra sosyal medya hesabının video paylaşan Emrah, “Sosyal medyayı çok çok aktif kullanan biri değilim ve sosyal medyadan kimseye akıl vermem. Nasihat vermem. Müziğe gönül vermiş genç arkadaşlar, sizlere tavsiyem şu; eser üretin. Eserleriniz olsun, göreceksiniz çok daha kalıcı olacaksınız ve daha daha başarılı olacaksınız. O eseri ürettikten sonra bir eserin ne kadar değerli olduğunu, ne kadar önemli olduğunu çok çok daha iyi anlayacaksınız.” dedi.