Bay Yanlış 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bay Yanlış 8. son bölüm izle…

Bay Yanlış 8. son bölümü ile FOX ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Yayınlanan son bölümde; Özgür’ün Ezgi’ye olan ilgisi Serdar’ı rahatsız eder ve bu durumu Yeşim’le birlikte sorgulamaya başlar. Peki Bay Yanlış 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Bay Yanlış 8. bölüm izleme linki...

FOX ekranlarının sevilen dizisi Bay Yanlış 8. bölümü ile ekranlara çıktı. Başrollerini Can Yaman ve Özge Gürel’in paylaştığı dizinin son bölümünde; İkisinin bir araya gelmesini istemeyen anneler harekete geçer ve onları ayrı tutmak için ellerinden geleni yapmaya karar verirler.

BAY YANLIŞ 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bay Yanlış yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bay Yanlış 9. bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

BAY YANLIŞ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

BAY YANLIŞ SON BÖLÜM İZLE

BAY YANLIŞ 8. BÖLÜM ÖZETİ

Ezgi ve Özgür'ün yakınlaşması, Serdar ve Yeşim'in gelmesiyle bozulur. Özgür'ün Ezgi'ye olan ilgisi Serdar'ı rahatsız eder ve bu durumu Yeşim'le birlikte sorgulamaya başlar. Ezgi'nin Özgür'e olan hislerini ilk Deniz fark eder ve Ezgi'yi yanlış yapmaması için uyarır. Ozan ise Özgür'ün Ezgi'ye olan hislerinin farkındadır ve onu bu konuda destekler. İkisinin bir araya gelmesini istemeyen anneler de harekete geçer ve onları ayrı tutmak için ellerinden geleni yapmaya karar verirler. Herkese ve her şeye rağmen Ezgi ve Özgür birbirlerine olan duygularını itiraf edebilecekler midir?