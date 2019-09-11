Bekir Aksoy kimdir? Bekir Aksoy kaç yaşında?

Doktorlar ve Çiçek Taksi dizilerinin unutulmaz isimlerinden biri olan Bekir Aksoy, bir çok dizi ve sinema projesinde yer almaya devam ediyor. Bekir Aksoy hakkında merak edilen tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz…
BEKİR AKSOY KİMDİR?
Bekir Aksoy, 18 Mart 1969 tarihinde Ankara’da doğmuştur. Babası emniyet mensubudur. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarından 1992 Yılında mezun oldu. Konservatuarda henüz öğrenci iken ilk yılında Devlet Tiyatrosu’ndaCüneyt Gökçer ile beraber “Damdaki Kemancı” oyununda küçük bir rol oynadı.
İki sene Dormen Tiyatrosu, iki sezon Gülriz Sururi ve arkasından altı sene Kent Oyuncuları’nda oynadı. Kenterler’de Müşfik Kenter’le beraber oynadığı “Helen Helen” adlı iki kişilik oyun, “Yolun Yarısı”, “Uşak Ne Gördü?”, “Sokak Kızı İrma”, “Ver Elini Broadway” ve “Çok Uzak Fazla Yakın” gibi oyunlar bazılarıdır.
Bir çok dizi ve sinema projesinde yer alan Bekir Aksoy’u kariyerinde zirveye ulaştıran rol “Doktorlar” dizisindeki kalp cerrahı Suat rolüdür. İki tane sinema filminde rol almıştır; “Abdülhamit Düşerken” ve Mehmet Ali Erbil ile oynadığı “Ömerçip” filmidir.
Ödülleri :
2009 – 13. Afife Tiyatro Ödülleri “Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Müzikal ya da Komedi Erkek Oyuncusu” Koca Bir Aşk Çığlığı – Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu
Oynadığı Tiyatro Oyunları :
2012 – Sanat (oyun) : Yasmina Rezza – Tiyatro Gerçek
2010 – Ay Tedirginliği : Özen Yula – Duru Tiyatro
2008 – Koca Bir Aşk Çığlığı : Josane Balasko – Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu
2007 – Antiloplar : Henning Mankell – Aksanat Prodüksion Tiyatrosu
2004 – Fernado Krapp Bana Mektup Yazmış : Tankred Dorst – Aksanat Prodüksion Tiyatrosu
1998 – Helen Helen : Éric-Emmanuel Schmitt – Kent Oyuncuları
1995 – Ver Elini Broadway : Neil Simon – Kent Oyuncuları
1992 – Çok Uzak Fazla Yakın : Adalet Ağaoğlu – Kent Oyuncuları
1992 – Sokak Kızı İrma : Alexandre Breffort – Gülriz Sururi – Engin CezzarTiyatrosu
1991 – Uşak Ne Gördü : Joe Orton – Dormen Tiyatrosu
1989 – Yolun Yarısı : Kemal Uzun – Haldun Dormen – Dormen Tiyatrosu
1988 – Damdaki Kemancı : Joseph Stein – İstanbul Devlet Tiyatrosu
1986 – Tohum Ve Toprak : Orhan Asena – İstanbul Devlet Tiyatrosu
Film ve Dizileri :
2013 – Salih Kuşu
2012 – Hayatımın Rolü
2011 – Yahşi Cazibe
2010 – Türk Malı
2010 – İpucu Kriminal (Program Sunucusu)
2006 – Doktorlar
2004 – Kadirşinas
2004 – Omuz Omuza
2003 – Ömerçip
2002 – Aşkları Ege de Kaldı
2002 – Abdülhamit Düşerken
2000 – Ağlayan Kadın
2000 – Bir Demet Yerli Film
1999 – Bize Ne Oldu
1997 – Sakin Kasabanın Kadını
1997 – Yasemin
1996 – Nefes Alamıyorum
1995 – Çiçek Taksi
1993 – Zirvedekiler
1993 – Yaz Evi