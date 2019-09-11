Bekir Aksoy kimdir? Bekir Aksoy kaç yaşında?

Bekir Aksoy,18 Mart 1969 yılında Ankara'da doğdu. İlk olarak Çiçek Taksi dizisi ile geniş çevreler tarafından tanınmaya başlanan Bekir Aksoy, özellikle genç görünümü ile sosyal medyada sık sık gündem oluyor. Peki Bekir Aksoy kimdir, kaç yaşında?

Doktorlar ve Çiçek Taksi dizilerinin unutulmaz isimlerinden biri olan Bekir Aksoy, bir çok dizi ve sinema projesinde yer almaya devam ediyor. Bekir Aksoy hakkında merak edilen tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz…

BEKİR AKSOY KİMDİR?

Bekir Aksoy, 18 Mart 1969 tarihinde Ankara’da doğmuştur. Babası emniyet mensubudur. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarından 1992 Yılında mezun oldu. Konservatuarda henüz öğrenci iken ilk yılında Devlet Tiyatrosu’ndaCüneyt Gökçer ile beraber “Damdaki Kemancı” oyununda küçük bir rol oynadı.

İki sene Dormen Tiyatrosu, iki sezon Gülriz Sururi ve arkasından altı sene Kent Oyuncuları’nda oynadı. Kenterler’de Müşfik Kenter’le beraber oynadığı “Helen Helen” adlı iki kişilik oyun, “Yolun Yarısı”, “Uşak Ne Gördü?”, “Sokak Kızı İrma”, “Ver Elini Broadway” ve “Çok Uzak Fazla Yakın” gibi oyunlar bazılarıdır.

Bir çok dizi ve sinema projesinde yer alan Bekir Aksoy’u kariyerinde zirveye ulaştıran rol “Doktorlar” dizisindeki kalp cerrahı Suat rolüdür. İki tane sinema filminde rol almıştır; “Abdülhamit Düşerken” ve Mehmet Ali Erbil ile oynadığı “Ömerçip” filmidir.

Ödülleri :

2009 – 13. Afife Tiyatro Ödülleri “Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Müzikal ya da Komedi Erkek Oyuncusu” Koca Bir Aşk Çığlığı – Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu

Oynadığı Tiyatro Oyunları :

2012 – Sanat (oyun) : Yasmina Rezza – Tiyatro Gerçek

2010 – Ay Tedirginliği : Özen Yula – Duru Tiyatro

2008 – Koca Bir Aşk Çığlığı : Josane Balasko – Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu

2007 – Antiloplar : Henning Mankell – Aksanat Prodüksion Tiyatrosu

2004 – Fernado Krapp Bana Mektup Yazmış : Tankred Dorst – Aksanat Prodüksion Tiyatrosu

1998 – Helen Helen : Éric-Emmanuel Schmitt – Kent Oyuncuları

1995 – Ver Elini Broadway : Neil Simon – Kent Oyuncuları

1992 – Çok Uzak Fazla Yakın : Adalet Ağaoğlu – Kent Oyuncuları

1992 – Sokak Kızı İrma : Alexandre Breffort – Gülriz Sururi – Engin CezzarTiyatrosu

1991 – Uşak Ne Gördü : Joe Orton – Dormen Tiyatrosu

1989 – Yolun Yarısı : Kemal Uzun – Haldun Dormen – Dormen Tiyatrosu

1988 – Damdaki Kemancı : Joseph Stein – İstanbul Devlet Tiyatrosu

1986 – Tohum Ve Toprak : Orhan Asena – İstanbul Devlet Tiyatrosu

Film ve Dizileri :

2013 – Salih Kuşu

2012 – Hayatımın Rolü

2011 – Yahşi Cazibe

2010 – Türk Malı

2010 – İpucu Kriminal (Program Sunucusu)

2006 – Doktorlar

2004 – Kadirşinas

2004 – Omuz Omuza

2003 – Ömerçip

2002 – Aşkları Ege de Kaldı

2002 – Abdülhamit Düşerken

2000 – Ağlayan Kadın

2000 – Bir Demet Yerli Film

1999 – Bize Ne Oldu

1997 – Sakin Kasabanın Kadını

1997 – Yasemin

1996 – Nefes Alamıyorum

1995 – Çiçek Taksi

1993 – Zirvedekiler

1993 – Yaz Evi