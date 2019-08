Bella ile Kendall dudak dudağa

İki isim de şöhret basamaklarını genç yaşta tırmandı ve yakaladıkları ün ve şöhrete rağmen arkadaşlıklarını bir an olsun geride bırakmadı. Birlikte tatile çıkan ve karşılaştıkları etkinliklerde mutlaka sosyal medya hesapları için paylaşımlarda bulunan Bella Hadid ve Kendall Jenner bu defa bir belgeselin içinde yer alan görüntüleri ile gündeme geldi. Kylie Jenner’ın Amerikalı rapçi sevgilisi Travis Scott’ın hayatını anlatan Look Mom I Can Fly isimli belgeselinde gördüğümüz Kendall Jenner, belgeselin bir yerinde yakın arkadaşı Bella Hadid ile öpüşürken görülüyor. Bu görüntü her ne kadar belgeselin içinde sadece birkaç saniyelik yer tutsa da dikkatli izleyicilerden kaçmadı.