Bengü hedefine karantinada ulaştı

Geçen yıl ağustos ayında annelik duygusuyla tanışan şarkıcı Bengü, o zamandan bu yana Zeynep adını verdiği kızının üzerine titriyor. Katıldığı konserlerde dahi kızını yanından ayırmayan ve annelik duygusunu doyasıya yaşayan Bengü, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla hamilelik kilolarına veda ettiğini duyurdu.

Tulumlu bir fotoğrafıyla takipçilerinin karşısına çıkan Bengü, şunları yazdı:

“Son kalan üç kiloya da karantinada veda edince giremediğim canım tulumumun bol gelen haliyle bir poz verdim gitti. Bir de 19.00’dan sonra yemek olayını kapatınız”