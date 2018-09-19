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Bengü’den ‘boşanmıyoruz’ paylaşımı
Bengü’den ‘boşanmıyoruz’ paylaşımı
Sadece birkaç hafta önce evlenen Bengü, hakkında ortaya atılan 'boşanacak' iddialarını önce canlı yayında ardından da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yalanladı.
Magazin 19 Eylül 2018 - 09:16

Geride bıraktığımız gün bir magazin programında gündeme getirilen boşanma iddialarına canlı yayına bağlanarak cevap veren ve bunların asılsız söylentiler olduğunu, aile büyüklerinin bu tarz haberlerden rahatsızlık duyduğunu söyleyen Bengü, kocasının instagram hesabını kapattığı iddialarını doğrulayarak, “O zaten sosyal medyayı çok fazla kullanan biri değil, bu yüzden de kapatmayı tercih etti” şeklinde konuştu. Bengü bu hareketin aralarında bir soğukluk olduğu şeklinde yorumlanmasına anlam veremediğini de ekledi.

AÇIKLAMA YETMEDİ BİR DE PAYLAŞIMDA BULUNDU

29 Ağustos’ta Selim Selimoğlu ile dünya evine giren Bengü, canlı yayına bağlanarak yaptığı açıklamayı yetersiz görmüş olacak ki sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla aşklarının sürdüğünü ve haberlerin asılsız olduğunu ilan etti. İşte Bengü’nün; “Bi de öyle bakarız ki sevgilim; sen bana , ben sana…” satırlarıyla yaptığı o paylaşım:

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Son güncelleme: 09:48 - 19.09.2018
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