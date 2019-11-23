Benim Tatlı Yalanım 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Tatlı Yalanım 23. bölüm izle…

Benim Tatlı Yalanım 23. son bölümü Star'da yayınlandı. Son bölümde; Nejat, en mutlu günü olacağını düşündüğü sabaha kötü bir sürprizle uyanmıştır. Suna ortada yoktur. Peki, Benim Tatlı Yalanım 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Benim Tatlı Yalanım son bölüm izleme linki...

Benim Tatlı Yalanım’da 23. bölüm Star’da ekranlara geldi. Nejat, kızının dönüşüyle avunurken, Suna, kardeşleriyle beraber yeni bir başlangıç yapmaya karar verir. Benim Tatlı Yalanım’ın son bölümünün yayınlanmasıyla 24. yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu.

BENİM TATLI YALANIM 24. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Benim Tatlı Yalanım yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Star TV tarafından yeni bölüm fragmanı yayınlandığında aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

BENİM TATLI YALANIM YENİ BÖLÜM FRAGMANI

BENİM TATLI YALANIM SON BÖLÜM İZLE

BENİM TATLI YALANIM SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Herkes düğün için hazırlanmışken Nejat Suna'yı aramaktadır. Bulduğunda Suna notta bıraktığı kelimeyi bu defa Nejat'ın yüzüne tekrarlar. Nejat Suna'nın Pervin meselesine bu kadar tepki göstermesine inanmak istemese de Suna kestirip atar. Nejat'tan ayrılır. Bu arada Aylin sözünü tutar, Kayra Suna'nın evden ayrıldığı gün Aylin'le eve döner. Nejat, kızının dönüşüyle avunurken, Suna, kardeşleriyle beraber yeni bir başlangıç yapmaya karar verir. Her zaman hayalini kurdukları muhallebici için dükkan arayışına başlarlar. Suna ve Nejat'ın ayrı olmasına çok üzülen Hayri ve Saniye, Burcu ve Serkan'ı da harekete geçirerek Nejat ve Suna'yı bir araya getirme planı yaparlar. Onlar buna uğraşırken Aylin de eski ailesini yeniden bir araya getirme planları yapmaktadır. Hande ise Aylin'in Kayra Gözlük'ü kimin aldığını söylememesi üzerine asıl patrona ulaşmak için harekete geçer. Hayri ve Saniye'nin planını gören Suna bu aşkın önüne geçemeyeceğini anlayınca, Nejat'ı kendisinden tamamen uzaklaştıracak bir şey yapması gerektiğine karar verir.