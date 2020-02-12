Bensu Soral, İbrahim Selim’e konuk oldu, sempatikliği ile beğeni topladı

Ekranların sevilen yüzü Bensu Soral, ünlü bir markanın ilk kadın yüzü oldu. Lansmanda basın ile bir araya gelen Soral, İbrahim Selim'e konuk oldu... Sorulara içtenlikle ve esprili cevaplar veren güzel oyuncu "Eşinin gözünde 'Bu porselen kız da herkes gibi tuvalete gidiyor" bakışı yakaladın mı?" sorusuna "Hayır, çünkü 5 yıldır tuvalete gitmiyorum" diyerek salondaki herkesi güldürmeyi başardı...

Eşinin yanında oturmasına kalkmasına dikkat ediyor, yılda birkaç kez depresyona giriyor, o da herkes gibi sosyal medyaya fotoğraf koymadan önce üzerinde oynuyor… Tüm bu özel bilgileri veren Bensu Soral, Clear markasının ilk Türk kadın yüzü oldu. Bu birlikteliği özel davet ile duyuran marka ve Soral, İbrahim Selim’in YouTube üzerinden yaptığı İbrahim Selim ile Bu Gece programına katıldı ve her soruya açıklıkla cevap verdi. Ünlü oyuncuyu ablası Hande ve erkek kardeşi Bedirhan yalnız bırakmadı.

İbrahim Selim'in, “Bir Adım Önce” konseptine özel olarak geliştirdiği, talk show formatında gerçekleşen etkinlikte Soral, “Mesleğim gereği yıllardır ekranlarda yer alıyor, milyonların karşısına çıkıyorum. Ancak tüm bunların bir adım öncesinde, kuliste kendimle kaldığım her an, özgüvene en çok ihtiyaç duyduğum anlar oluyor” dedi. İşte Soral’ın bilinmeyenleri…

– Her insan gibi ben de senede birkaç kez depresyona giriyorum.

– Dobralığımla bilinirim. Herkesin de bana bu şekilde davranmasını isterim. Mesela bir şey iğrençse ‘İğrenç’ derim. Karşımdaki kişinin de bana bu şekilde yaklaşmasını beklerim.

– Şimdiye kadar hiç estetik yaptırmadım. Sadece, doğuştan 2 dişim eksik. Bu nedenle ortodontik tedavi gördüm. İki buçuk yıl tel taktım. Teller görünümümü çok etkiledi. Şayet ortodonti de bir estetikse ki yüzüme etkisi oldu, bir tek onu yaptırdım. Onun dışında hiçbir şeyim yok.

– Kıskançlıktan saçına yapışmak istediğim biri olmadı. Beni tanıyanlar bilir, kıskanmak yerine başkasının başarısı beni motive eder. Başarısızlığı beni hırslandırır.

‘5 yıldır tuvalete girmiyorum’ dedi salon kahkahaya boğuldu

– Eşimin gözünde hiçbir zaman “Bu porselen kız da herkes gibi tuvalete gidiyor” bakışı yakalamadım çünkü 5 yıldır tuvaletimi tutuyorum. Şaka bir yana eşimle sevgiliyken konuştuğumuz bir konu vardı. Dedik ki ne olursa olsun birbirimize saygımızı yitirmeyelim. O nedenle de hala birbirimize karşı saygılıyız. İnanın eşimin yanında oturmama kalkmama bile çok dikkat ediyorum.

– Instagram paylaşımı yapmadan önce ben de herkes gibi üzerinde oynamalar yaptıktan sonra koyuyorum. Ama öyle ağzımı burnumu, kaşımı değil! Bazen yüzüm çok parlıyor onu düzeltiyorum.

– Her zaman bakımlı olmaya çalışıyorum. Ama önemli olan insanların gözünde güzel görünmek değil kendiniz için güzel görünmek. Günlük hayatta makyaj yapmıyorum ama bakımlı olmaya çalışıyorum.

– Clear reklam çekiminde kendimi iyi hissetmediğim beğenmediğim yerleri çıkarttık.

– Reklâm boyunca saçım bozulmasın diye put gibi durmak zorundaydım.