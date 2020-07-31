Beren Saat hayranlarını çok şaşırttı!

Sosyal medya hesabını neredeyse aydan aya yaptığı paylaşımlarla hareketlendiren oyuncu Beren Saat kısa aralıklarla paylaştığı fotoğraflar ile hayranlarını çok şaşırttı.

Kısa bir süre önce başrolünde yer aldığı Atiye dizisinin üçüncü sezon çekimlerine başlayan Beren Saat yaşadığı heyecanı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ortaya koymuştu.

Bu paylaşımdan birkaç gün sonra bu defa eşi Kenan Doğulu ile olan evliliğinin altıncı yılını kutladığı bir paylaşıma imza attı Beren Saat…

Takipçileri Beren Saat’in ardı ardına yaptığı paylaşımlarla mutlu olurken Beren Saat arayı yine çok açmadı ve bu defa bir selfiesini onların beğenisine sundu.

Instagram hesabından uzun zamandır kendi fotoğrafını paylaşmayan Beren Saat hayranlarına selfie fotoğrafıyla sürpriz yaptı.

Oyuncu, evde çektiği bu kareyi “Uzun zamandır selfie yapmamıştım” notuyla paylaştı.