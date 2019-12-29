Bergüzar Korel ‘O Ses Yılbaşı’ programına katıldı

Halit Ergenç ile olan evliliğinden ikinci çocuğuna hamile olan güzel oyuncu Bergüzar Korel, Instagram hesabı üzerinden bu çekimlerle ilgili iki kare fotoğraf paylaşırken bu geceyle ilgili dikkat çekici satırlar paylaştı. Şimdiye kadar çok isteyip katılamadığı etkinlikle ilgili olarak:

“Evet yılın o zamanı geldi. Telefon çalar, O SES YILBAŞI? Katılayım mı,katılmayayım mı? Hangi şarkıyı söyleyeceğim ki? E dizi var! Karakter var! Olmaz şimdi. Dizi yok, ben tırsarım, tırsmam tam heveslenirim tarihler denk gelmez filan derken seneler sonra, en sonunda bu yıl başardık ve ben O SES YILBAŞI'nda sahnedeydim. Pardon ben değil BİZ… Hayatımda bu kadar heyecanlandığımı hatırlamıyorum. İzleyince anlayacaksınız zaten, ama acayip eğlendim” şeklinde bir paylaşımda bulunan Bergüzar Korel’in heyecan ve mutluluğu satırlarına böyle yansıdı.