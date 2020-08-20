Bergüzar Korel’den Fahrettin Koca’ya teşekkür

Oyuncu Bergüzar Korel sosyal medya hesabından SMA hastası çocukların ilaçlarını daha kolay bulabilmeleri adına yetkililere çağrıda bulunmuş, "Yalvarıyorum sesimi duyun" diyerek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gözyaşlarına hakim olamamıştı. Korel, sonrasında yaşanan gelişmelerin ardından Bakan Koca'ya teşekkür etti.

Korel, gözyaşları içinde çektiği videoda SMA hastası çocuklar için ilaç alınamadığını belirterek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan yardım istemişti.

Güzel oyuncu, paylaştığı yeni bir video ile kendisini arayan Koca'nın bu sorunu çözdüğünü belirterek ilaçların temin edileceğini açıkladı.

Instagram hesabından yeni bir paylaşımda bulunan Bergüzar Korel, şu notu düştü:

“Tüm SMA hastalarının sesini duyan ve onları tekrardan ilaçlarına kavuşturan Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'ya çok teşekkür ederim. Bu süreçte evlatlarından elini çekmeyen sizler, bugün bu yavrular ilaçlarına kavuştularsa bilin ki emeğiniz büyük! Teşekkür ederim! İyi ki varsınız”