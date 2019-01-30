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Berkay’dan itiraf gibi “1000 TL” açıklaması
Arda Turan ile karıştığı kavgayla ilgili bugün hakim karşısına çıkan Berkay'dan, duruşma sonrasında şoke eden bir açıklama geldi.
Magazin 30 Ocak 2019 - 13:06

Berkay Şahin, Arda Turan ile ettiği kavgadan dolayı birlikte bugün İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeydi. Eşiyle birlikte duruşmaya katılan Berkay, aylık gelirinin 1000 TL olduğunu açıklamış ve şaşkınlık yaratmıştı. Birçok kişi bu açıklamasının üzerine sosyal medyada “Bu kadar az kazanıyor olamaz, acaba vergi mi kaçırıyor?” sorusunu yöneltti.

Dava sonrasında Berkay’dan itiraf gibi bir açıklama geldi. Ünlü popçu, Instagram hesabından şöyle dedi: “Arkadaşlar 1000 TL’ye takılmışsınız ama onu niye söylediğim aşikâr. 1000 TL kazanmadığımı zaten herkes farkındadır. Öpüyorum, bunlara takılmayın, geçin gidin.”

“YAPTIRIMDA BULUNULACAK MI?”

Berkay’ın bu açıklamasının ardından birçok kişi, “Berkay’ın mahkemeye yönelik verdiği yalan gelir beyanıyla ilgili bir yaptırımda bulunulacak mı?” diye sordu.

berkay

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Son güncelleme: 13:14 - 30.01.2019
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