Bir Zamanlar Çukurova 2. yeni fragman geldi! Züleyha ile Yılmaz’ın yalanı ortaya çıktı! Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle

Bir Zamanlar Çukurova dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Züleyha İle Yılmaz'ın aşkı ve yaşadıkları talihsizlikler onları İstanbul'dan Çukurova'ya getirdi. İki gencin kaderi burada yeniden yazılacak. Peki Bir Zamanlar Çukurova son bölümde neler oldu? Bir Zamanlar Çukurova 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı nefes kesen final sahnesinden sonra izleyiciler tarafından merak ediliyor. 1970’lerde geçen dizinin ilk bölümünde Züleyha kalpsiz abisinin kurbanı olur, Yılmaz onu kurtarmak için elini kana bular. İki genç kaçmak zorunda kalırlar. İşte Züleyha ile Yılmaz, Yamanlar Çiftliğine böyle gelir. İşte Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti…

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Bir Zamanlar Çukurova’da Züleyha’nın söylediği yalan gün yüzüne çıkar. Hünkar Yaman, Züleyha ve Yılmaz’ı öpüşürken yakalar. Yeni bölümde Züleyha ile Yılmaz’ın söylediği yalan başlarına ne işler açacak? İstabul’dan gelenler onları bulabilecek mi? gibi sorulara yanıt aranacak.İşte 2. yeni bölüm fragmanı…

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ FRAGMAN



BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 1. BÖLÜM ÖZETİ

Züleyha abisi ile birlikte yaşayan ve terzi çıraklığı yapan bir genç kızdır. Abisi borçlarını ödemek için kız kardeşini paraya tercih eder. Züleyha’nın yardımına olayı yengesinden duyan Yılmaz girer. Yılmaz ile Züleyha evlenmek için hazırlık yapan birbirine aşık iki gençtir. Yılmaz sevdiği kadını zor durumda görünce elini kana bular. İşte iki aşığın yolu Çukurova’ya böyle düşer. Kendilerine yeni bir hüviyet almak isteyen Züleyha ile Yılmaz Çukurova yolunda soyulur ve ellerindeki tüm parayı kaybederler. Çukurova’ya ayak basar basmaz acı gerçekle yüzleşirler ve para kazanmak için iş aramaya başlarlar.

ZÜLEYHA’NIN YALANI KADERİNİ BELİRLEYECEK

Yılmaz çarşıda askerlik arkadaşına rastlayınca umutları yeniden yeşerir. Yamanlar Çiftliği’nde çalışan asker arkadaşı Gaffur’un yanına gelirler. Çiftliğe gelince evin hanımı Hünkar Yaman’ın resmi nikahlı olmayanlara iş vermediğini duyunca Züleyha, Yılmaz’ın kardeşi olduğunu söyler. Yaman Çiftliğinin beyi Demir tesadüfen gördüğü Züleyha’ya vurulmuştur. Yani Yaman Çiftliği’nin sahibi aslında Züleyha’yı görmüş ve ondan etkilenmiştir. Demir Yaman Çukurova’nın en büyük beylerindendir. Demir Bey’in annesi evin hanımı Hünkar Yaman için oğlu’nun itibarından daha değerli bir şey yoktur.



BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 1. BÖLÜM İZLE

Züleyha ile Yaman’a uygun bir iş bulunmadığı söylenir ama büyük hanım Hünkar Yaman onları işe alır. Aslında güvenip geldiği çitfliğin kahyası Gaffur, Yılmaz’ı rakip olarak gördüğü için istememektedir. Ancak Züleyha ile Yılmaz ırgatlık yapmaya başlarlar. Bir yandan da Yılmaz ile Züleyha’yı aramaya başlarlar. Yılmaz’ın öldürdüğü adamın kardeşleri onların izini Çukurova’ya kadar sürer.

Züleyha terziliği ile evin hanımını etkilemeyi başarır. Ancak Gaffur evde çalışan herkesi doldurur ve Züleyha’yı zor günler beklemektedir. Gaffur Yılmaz’ın para kazanmaması için ırgatların haftalığını kesip yerine yiyecek vermeye başlar. Yılmaz ise Demir Bey’i motor bilgisi ile etkilemeyi başarır ve Demir Bey’in şoförü olur. Gaffur bu durumu kabul edemez ve Yılmaz’ın yüzüne karşı suçlamalarını sıralar. Ancak Yılmaz ‘işini elinden alırım diye korkuyorsun’ diyerek aslında her şeyin farkında olduğunu gösterir.



DEMİR’İN ÇOCUĞU OLMUYOR MU?

Diğer yandan Demir Bey’in ilk eşi Filiz çocuğu olmadığı için Demir Bey tarafından terk edildiği söylenir. Ama aslında Filiz 6 aylık hamiledir. Demir’in amcasının kızı bu durumu Hünkar Hanım’a anlatır. Hünkar Hanım’ın en büyük korkusu baş gösterir. Acaba oğlunun çocuğu olmuyor mu? Çünkü Yamanlar çiftliğini Demir’in babası ve amcası kurmuştur. Eğer Demir’in çocuğu olmazsa miras hakkı kuzenine geçecektir.

Dizinin final sahnesinde ise Hünkar Yaman Züleyha ile Yılmaz’ı öpüşürken görür…