Bizim Hikaye 59. yeni bölüm fragmanı: Hikmet’e miras kalıyor! (Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanı izle)

Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanı bugün ekrana geldi. FOX TV'de ekrana gelen Bizim Hikaye 59. bölüm fragmanında; Hikmet'in dedesi geliyor ve tüm mirasını ona bırakmak istediğini söylüyor. Mirası duyan Fikret, Fiko'yu Hikmet'miş gibi tanıtıyor. İşte Bizim Hikaye 59. yeni bölüm fragmanı...

BİZİM HİKAYE 59. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



BİZİM HİKAYE SON BÖLÜM ÖZETİ: 58. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Önce İsmet sonra da ablası ve ağabeyi bir anda yere düşüp bayılıyor. Filiz kardeşlerine endişe içinde koşuyor. Minibolları hemen acile yetiştiriyorlar. Doktor ağır metal zehirlenmesi yaşadıklarını söylüyor. Kanlarında yüksek miktarda civa çıkıyor. Çiçek çocukların sivilce kremi kullandığını söylüyor. O sırada Filiz’in de midesi bulanıyor ve koşarak tuvalete gidiyor. Tufan ve diğerleri Filiz’in de zehirlendiğini düşünüyor. Doktor bir test de Filiz’e yapıyor. Ancak bu testin sonucu hiç beklenmedik şekilde sonuçlanıyor. Doktor Filiz’in hamile olduğunu söylüyor. Barış şaşkınlıkla karısına sarılıyor. Hastanede mutluluk havası estiriyorlar.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜM İZLE

FİLİZ’İN HAMİLELİK KAYGILARI

Filiz hamile olduğunu öğrendikten sonra çocuğu için endişelenmeye başlıyor. Aşırı kaygılı davranan Filiz’i Barış sakinleştirmeye çalışıyor. Cemil’in Çiçek hazırladığı evlilik teklifi sürprizi Çiçek’in yüzüğü yutmasıyla karmaşaya dönüşse de sonunda her ikisi de aradığı aşka kavuşuyor.

NİHAL BARIŞ’IN YAŞADIĞINI OĞLUNDAN DUYUYOR

Barış’ın oğluna duyduğu özlem ona büyük bir hata yaptırır. Savaş parkta düşüyor. Merve’nin ağabey çığlığına koşan Barış oğluna sarılıyor. Savaş babasının görmenin şaşkınlığı il çok mutlu oluyor. Barış’a sıkı sıkıya saırılıyor. Ama Savaş’ın babasını görmesi hiç iyi olmuyor. Eve gittiğinde annesine, parkta düştüğünü ve babasının yanına geldiğini söylüyor. Nihal bu haberi gülümseyerek karşılıyor.