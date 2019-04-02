Burak Özçivit oğlu Karan için açtığı hesapla ilgili açıklama yaptı

Ünlü oyuncu Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ile birlikte, doğmamış oğulları Karan için Instagram sayfası açtıkları için eleştirilmişlerdi. Özçivit konu ile ilgili olarak "Sahte hesaplara karşı önlem aldık" dedi...

Doğumuna yaklaşık bir hafta 10 gün gibi kısa bir süre kalan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, Karan adını verecekleri oğullarına Instagram hesabı açtıkları için uzun bir süre eleştirilmişlerdi…

Burak Özçivit, oğlu Karan’a neden hesap açtıklarını açıkladı ve “Sosyal medyada bir sürü sahte hesap oluyor. Bunların önüne geçmek ve kimse profil oluşturmasın diye yaptık. Farklı bir nedeni yok” dedi. karanozcivit hesabının şu an 107 bin takipçisi var…

