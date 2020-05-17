Çakallarla Dans 4 filminin konusu ne? Çakallarla Dans nerede çekildi, oyuncuları kim?

Çakallarla Dans 4 filminin konusu ne? Çakallarla Dans nerede çekildi, oyuncuları kim?

Son dönemde öne çıkan komedi film serilerinden olan Çakallarla Dans, dördüncü filmi ile ekranlarda olacak. Dört birbirinden farklı arkadaşın başında geçenlerinin anlatıldığı komedi filminin konusu merak ediliyor. Peki, Çakallarla Dans 4 konusu ne? Çakallarla Dans nerede çekildi? Çakallarla Dans oyuncuları kimler? İşte tüm detaylar…

Yönetmenliğini Murat Şeker'in yaptığı 2016 yalında vizyona giren ve yılın en sevilen filmlerinden biri olan Çakallarlar Dans 4 filminin konusu internette araştırılıyor. İşte Çakallarla Dans 4 filmi hakkında bilinmesi gerekenler…

ÇAKALLARLA DANS 4 KONUSU

Muhasebeci Servet (İlker Ayrık), Kayınço Gökhan (Şevket Çoruh), Köfte Necmi (Timur Acar) ve Del Piero Hikmet (Murat Akkoyunlu)…

Kahramanlarımız hayat tarafından fakirlikle terbiye edilirken, maddi imkansızlıklardan dolayı aynı evde yaşamaya başlamıştır.

Günün birinde Berber Hüseyin abi, elinde bir ”Harita” ile çıkagelir. Almanya ‘daki dayıoğlu ölmüş, vasiyet olarak da bu haritayı bırakmıştır. Bunun bir gömü haritası olduğuna kanaat getiren kahramanlarımız, yakaladıkları bu umut ışığının peşinden Edirne’ye doğru yola çıkarlar.

Gerçekten gömü var mıdır?

Fakirlikten kurtulup zengin olacaklar mıdır?

Çakallık yapmadan para kazanmak mümkün müdür?

Ve olaylar gelişir…



ÇAKALLARLA DANS 4 NEREDE ÇEKİLDİ

Senaryosunu Ali Tanrıverdi ve Murat Şeker’in yazdığı, yönetmenliğini Murat Şeker’in üstlendiği sinema filminin çekimleri İstanbul’un çeşitli semtlerinde gerçekleşti.

ÇAKALLARLA DANS 4 OYUNCULARI

Şevket Çoruh – Kayınço Gökhan

İlker Ayrık – Muhasebeci Servet

Timur Acar – Köfte Necmi

Murat Akkoyunlu – Del Piero Hikmet

Didem Balçın – Fatma

Hakan Bilgin – Hüseyin Abi

Derya Şensoy – Mihriban

Hande Katipoğlu – Tavşan Zeynep

Tim Seyfi – Üvey Oğul Şerafettin

Ceyhun Yılmaz – Adem Ağabey