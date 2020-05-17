Çakallarla Dans 4 filminin konusu ne? Çakallarla Dans nerede çekildi, oyuncuları kim?

Yönetmenliğini Murat Şeker'in yaptığı 2016 yalında vizyona giren ve yılın en sevilen filmlerinden biri olan Çakallarlar Dans 4 filminin konusu internette araştırılıyor. İşte Çakallarla Dans 4 filmi hakkında bilinmesi gerekenler…
ÇAKALLARLA DANS 4 KONUSU
Muhasebeci Servet (İlker Ayrık), Kayınço Gökhan (Şevket Çoruh), Köfte Necmi (Timur Acar) ve Del Piero Hikmet (Murat Akkoyunlu)…
Kahramanlarımız hayat tarafından fakirlikle terbiye edilirken, maddi imkansızlıklardan dolayı aynı evde yaşamaya başlamıştır.
Günün birinde Berber Hüseyin abi, elinde bir ”Harita” ile çıkagelir. Almanya ‘daki dayıoğlu ölmüş, vasiyet olarak da bu haritayı bırakmıştır. Bunun bir gömü haritası olduğuna kanaat getiren kahramanlarımız, yakaladıkları bu umut ışığının peşinden Edirne’ye doğru yola çıkarlar.
Gerçekten gömü var mıdır?
Fakirlikten kurtulup zengin olacaklar mıdır?
Çakallık yapmadan para kazanmak mümkün müdür?
Ve olaylar gelişir…
ÇAKALLARLA DANS 4 NEREDE ÇEKİLDİ
Senaryosunu Ali Tanrıverdi ve Murat Şeker’in yazdığı, yönetmenliğini Murat Şeker’in üstlendiği sinema filminin çekimleri İstanbul’un çeşitli semtlerinde gerçekleşti.
ÇAKALLARLA DANS 4 OYUNCULARI
Şevket Çoruh – Kayınço Gökhan
İlker Ayrık – Muhasebeci Servet
Timur Acar – Köfte Necmi
Murat Akkoyunlu – Del Piero Hikmet
Didem Balçın – Fatma
Hakan Bilgin – Hüseyin Abi
Derya Şensoy – Mihriban
Hande Katipoğlu – Tavşan Zeynep
Tim Seyfi – Üvey Oğul Şerafettin
Ceyhun Yılmaz – Adem Ağabey