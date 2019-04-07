Çarpışma 17. yeni bölüm fragmanı yayında! Cansız, Kadir’i öğreniyor!

Çarpışma 17. yeni bölüm fragmanı bugün SHOW TV'de ekrana geldi. Yayınlanan yeni fragmanda; Cansız, Kadir'in ölmemmesi için adeta yalvarıyor. Selim, silahını doğrulttuğu Veli'ye Yusuf'un kim olduğunu soruyor. Cansız, Kadir'in kendi oğlu olduğunu öğreniyor. Veli, Kadir'in oğlu olduğunu Cansız'a Zeynep'in söylediğini öğrenince şoke oluyor. Veli savaşa hazırlanırken, Cansız "Artık hiç kimse seni benden alamaz oğlum, ölene kadar beraberiz" diyor. İşte Çarpışma 17. yeni bölüm fragmanı...

ÇARPIŞMA 17. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



ÇARPIŞMA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE 16. SON BÖLÜM ÖZETİ…

Cemre Yakup ile birlikte kumpas kuran Demir'e tokat atarak her şeyini bittiğini söyler. Cemre, hapse gireceğini söylediği Demir'in babası Selim'i de yanında götüreceğini söylemesiyle şoke olur. Cemre'den bunları düşünerek hareket etmesini ister.

VELİ ADEM'İ ÖLDÜRÜYOR

Selim, Veli'den Kerem'in hapiste ölmesini sağlayıp sağlayamayacağını sorar. Veli bunun mümkün olabileceğini söyleyerek teklifi kabul eder. Bu arada Cansız Kadir'in operasyonla paraları ele geçirdiğini öğrenmiştir. Cansız Kadir ve Adem'den hesap sorarken kasetin nerede olduğunu öğrenmek ister. Veli ve Adem bilmediklerini söyler. Ancak Cansız bilgisayardaki görüntüleri izlettirir. Görüntülerde kaseti Adem'in aldığı açık bir şekilde görülmektedir. Cansız tekrar kasetin nerede olduğunu sorar. Veli'ye bir tabanca uzatır. Veli silahı Adem'in kafasına doğru uzatır. Adem yalvaran bakışlarla Veli'ye bakar. Cansız Veli'ye seslenir ardından Veli silahı ateşler. Ardından Cansız Veli'ye “kaset nerede artık sen bul” diyerek gider.

SELİM'E DARBE ÜSTÜNE DARBE

Kadir Selim ile buluştuğunda yaptığı kara para trafiği ile ilgili olarak onu sorgular. Selim Kadir'in Zeynep aracılığıyla ulaştığı bilgilerin bulunduğu dosyayı önüne uzatır. Selim dosyayı inceledikten sonra “beni bunlarla mı korkutacaksın?” Deyince Kadir devamının olduğunu söyler. Yanlarına gelen karısı da Selim'in önüne bir dosya atar. Öldürülen doktor ile ilgili delillerle iyice köşeye sıkışan Selim'e son ve en büyük darbe Cemre'den gelir. Cemre annesinin nasıl öldüğünü sorunca Selim'in kaçacak hiçbir yeri kalmamıştır.

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CANSIZ KADİR'E 48 SAAT MÜHLET VERİYOR

Selim, ortaya konan delillerin ve suçlamaların mahkeme önünde hiçbir geçerliliği olmayacağını savunur. Ancak Cemre'nin onun yaptıklarını kanıtlayacak sözleriyle adeta şok olur. Kadir Selim'den tek tek istediklerini sıralar. Bu sırada Kadir'in telefonu çalar. Telefondaki ses “beni arıyor muşsun?” der. Kadir onu arayanın cansız olduğunu anlar. Cansız ona 48 saat mühlet verir ve ondan kendisini bulmasını ister. Ardından eğer bulamazsa onu öldüreceğini söyler.

VELİ'DEN İNTİKAM YEMİNİ

Cansız'ın kendisini izlediğini anlayan Kadir, Selim'in yakasına yapışarak onun da 48 saati olduğunu söyler. Veli, Adem'in cesedinin başında hem Cansız'a hem de Kadir'e tatmadıkları acıları yaşatacağım diyerek intikam yemini eder.