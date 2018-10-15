Çarpışma dizisinden ilk fragman geldi, ne zaman başlayacak? İşte Çarpışma konusu ve oyuncuları…

Kıvanç Tatlıtuğ ve Elçin Sangu’nun rol alacağı Çarpışma dizisi oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çekiyor. Kasım ayında başlayacak Çarpışma dizisi ilk fragmanda “Çarpışan aslında biz değildik, kaderlerimizdi…” sözü dikkat çekiyor. Peki Çarpışma oyuncuları kimler, konusu ne?
ÇARPIŞMA İLK FRAGMAN
#çarpışma'nın ilk tanıtımı yayında!
Kasım'da Show TV'de başlıyor! @kivanctatlitug @elcnsng @DuymazAlperen @RealMelisaPamuk @tvdizicarpismahttps://t.co/cbHtXMkvgb pic.twitter.com/fvjS7zjm02
— Show TV (@ShowTV) 13 Ekim 2018
ÇARPIŞMA OYUNCULARI VE KONUSU
Show TV'de ekrana gelecek Ay Yapım'ın uzun süredir merakla beklenen dizisi Çarpışma'nın çekimleri başladı. Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu'nun yanı sıra Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk'un paylaştığı Çarpışma, güçlü oyuncu kadrosu, yüksek tempolu hikayesi ve usta yönetmen Uluç Bayraktar rejisiyle, izleyici ile buluşmak için gün sayıyor.
Senaryosunu Ali Aydın'ın yazdığı Çarpışma, dört arabanın birbiriyle çarpışmasıyla kesişen hayatları konu alıyor. Kıvanç Tatlıtuğ'un canlandıracağı Kadir Adalı'nın kazadan sonra dediği gibi; “Çarpışan aslında kaderlerimizdi…”