Çelik: Seni seviyorum çünkü benden daha arızalısın

Bir dönem Türk pop müziğine damga vuran İzel-Çelik-Ercan her ne kadar uzun ömürlü bir grup olmasa da bu ekibin üyeleri birbirleriyle olan dostluklarını devam ettiriyor. Bunun son örneğini de şarkıcı Çelik’in hesabından yaptığı paylaşımla gördük. Eski grup arkadaşı Ercan Saatçi’nin doğum günü sebebiyle dikkat çekici bir yazı kaleme alan Çelik şunları yazdı:

“Sen gönlü güzel kendi güzel bir adamsın… İyi ki de varsın. Ben kolay sevemiyorum, kusur başkasında değil, arızalı biriyim… Ama seni her geçen gün artan bir sevgiyle seviyorum çünkü sen benden daha arızalısın. Biz zamanın kollarında öksüz ve yetim büyümek zorunda kaldık… Kimse ‘zamanın kolunda öksüz ve yetim’ nedir bilmez ama sen beni anlarsın, o yürek var sende… Yüce rabbim, evlatların, ailen, sevdiğin ve dostlarınla, en güzel günlerde sağlık ve bereketle nice mutlu doğum günleri nasip etsin sana kardeşim…”