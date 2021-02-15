Cem Yılmaz’dan dolandırıcılık uyarısı

Komedyen Cem Yılmaz, Twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak ‘sahte içerik' uyarısı yaptı.

Geçen haftalarda ‘Az Önce Konuştum’ adlı programa konuk olduğu ana ilişkin fotoğrafının üzerinde, “Flaş Haber: Cem Yılmaz, corona virüsünden nasıl kâr elde edilebileceğini açıklıyor” ifadelerinin yazdığı bir görseli paylaşan Cem Yılmaz, “Bu sahtedir” dedi.

Yılmaz, söz konusu dolandırıcılık girişimine karşı kamuoyunu şu ifadelerle uyardı:

“Selamlar, iki haftadır özellikle Facebook ve diğer medyalarda, Hürriyet gazetesi haberi gibi tasarlanmıış bu sahte haber ile dolandırıcılık girişimi varmış. Buna inanan olmayacağını bilmekle beraber ben buradan duyurayım. Bu sahtedir. Tıpkı birçok şey gibi. Uyanık olmanızı öneririm.”