Clooney çifti Suriyeli çocuklar için okul yaptırdı
Uluslararsı hukuk ve insan hakları alanında uzmanlaşmış ve bu alanda çalışmalarına hız kesmeden devam eden avukat Amal Clooney ve aktivist kimliğiyle tanınan aktör George Clooney çifti yardımlarıyla kendilerinden bahsettiriyor.
Clooney çifti, birlikte mülteci sorunundan savaş kıtlığına kadar pek çok konu üzerinden çalışmalar yürütüyor. Son olarak çift, Lübnan’da Suriyeli çocuklar için eğitimleri aksamasın diye okul yaptırarak tüm dünyaya örnek oldu.