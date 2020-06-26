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Corona virüsünü yenen Burak Akkul’dan tatil uyarısı
Corona virüsünü yenen Burak Akkul’dan tatil uyarısı
Corona virüsü testinin pozitif çıkması sonucunda 21 gün entübe olarak uyutulan 'Çok Gezenti' programının sunucusu Burak Akkul "İnsanların tatile çıkmasını hala anlamıyorum. Yoğun bakımın bir gününe şahit olsanız camdan dışarı burnunuzu çıkarmazsınız" dedi.
Magazin 26 Haziran 2020 - 09:38

Bir televizyon kanalı için dünyanın farklı noktalarına giderek gezi programı yapan Burak Akkul ve Seda Akkul çifti, mart ayında yeni tip corona virüsüne yakalandılar. Londra’da rahatsızlanan Burak Akkul, tedavi için döndüğü Türkiye’de corona virüsü testinin pozitif çıkması sonucu müşahede altına alındı. Durumu ağırlaşan Akkul, entübe olarak 21 gün tedavi gördü. Bir aylık tedavi sonucu virüsü tamamen yenen Burak Akkul ile eşi Seda Akkul, hastalık sürecini anlattı.

“HASTALIK GEÇMİŞ DEĞİL”

Burak Akkul, salgının hala bitmemiş olduğunu hatırlatarak vatandaşlara şu uyarılarda bulundu: “Hastalık geçmiş değil, bitmiş değil. Corona virüsü çok ciddi bir hastalık, bunu yaşamayan bilemez. İnsanların konvoylar halinde tatile çıkmasını hala anlamıyorum. Değil hastanede 30 gün geçirmek, yoğun bakımda bunun tedavisinin bir gününe şahit olsanız, oradaki hastaların ve hasta yakınlarının hissettiklerini bir bilseniz değil sokağa çıkmak camdan dışarıya burnunuzu çıkarmazsınız. Bu hastalık ‘Sonuna kadar bitti’ denilmeden ya da aşısı bulunmadan, zorunlu haller haricinde keyfi olarak ‘Tatile gidelim’, ‘Denize girelim’ şeklinde kesinlikle bu yaz böyle bir lüks yapılmamalı” ifadelerini kullandı.

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