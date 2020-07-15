Coşkun Sabah ‘iyi bir paraya okuyor’ deyince gözler kızı Roza’ya dönmüştü

Salgın döneminde yaptığı 'geçinemiyorum' açıklaması ile gündeme gelen Coşkun Sabah, kısa bir süre sonra bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını söylemiş ve "Ben hazıra dağ dayanmaz" sözleriyle kızının yurt dışındaki okul masraflarına göndermede bulunmuştu.

Coşkun Sabah iddialar üzerine “Benim ağzımdan ‘geçinemiyorum' kelimesi çıkmadı. Bunu ispat edene noter huzurunda 1 milyon dolar vereceğim. Ben ‘hazıra dağ dayanmaz' dedim. Kızım yurtdışında iyi bir paraya okuyor, evinin kirası sadece 900 Euro. Şahsi kredilerim var. Bu söylediğimi kaç sanatçı dile getirir ama kabak benim başıma patladı.” demişti. Sabah’ın bu açıklamalarının ardından sosyal medya kullanıcıları onun kızı Roza’nın paylaşımlarını takip etmeye başladı.

Roza Sabah ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Güzelliğinin yanı sıra zarifliğiyle de dikkat çeken Roza, Coşkun Sabah’ın Ceyda Okay ile evliliğinden dünyaya gelmişti. Roza’nın bütün paylaşımlarını İngilizce yapması ise dikkat çekiyor.