Çukur 3. sezon 8. yeni bölüm ilk sahne/fragman yayında! Çukur 3. sezon 7. son bölüm izle

Çukur 3. sezon 7. son bölüm Show TV'de ekrana geldi. Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil ve Necip Memili'nin yer aldığı dizinin son bölümünde;Murtaza, Yamaç ve Cumali’yle karşı karşıya geliyor. Çukur 3. sezon 8. yeni bölüm ilk sahne ekrana geldi.

Çukur 3. sezon 7. son bölümde; Yamaç, kendini beklenmedik bir olayın içinde bulunca zor bir karar veriyor ve Koçovalıların evine Azer Kurtuluş’un annesini misafir getiriyor. Kardeşlerini kurtarmak için Karaca'yı kaçıran Azer ve Karaca'nın arasında yaşananlar “Yeni bir aşk mı alevleniyor?” sorusunu akıllara getiriyor. İşte Çukur yeni bölümden ilk sahne!

ÇUKUR 3. SEZON 8. BÖLÜM FRAGMANI

ÇUKUR 3. SEZON 7. BÖLÜM İZLE

Yamaç'ın onu Çukur'dan kovmasıyla beklenmedik bir anda darbe yiyen Akın, Karaca'nın da kaçırılmasıyla iyice köşeye sıkışacak. Aliço, babasının baskısı altında çok zor günler geçirirken Yamaç ve Çukurlular Aliço'dan gelen gizemli şifrenin peşine düşecek ve Yavuz'un kurduğu tuzaklarla karşılaşacak.

Cumali ise Dağhan ve Murtaza'yla yüzleşiyor. Murtaza'nın Yamaç ve Cumali'yle karşı karşıya geldiği anlar tansiyonu yükseliyor. Murtaza “Bükemediğin eli öpeceksin” diyor. Koçovalılara boyun eğiyor.

Koçovalılar, herkesten güçlü olmak için çıktıkları yolda ilk adımlarını hep birlikte atıyor ve geri dönülmez bir yola giriyorlar.