Çukur yeni sezon fragmanı yayınlandı! Çukur üçüncü sezon ne zaman başlayacak?

Son iki sezonun en çok izlenen ve gündem yaratan dizilerin başında gelen Çukur üçüncü yeni sezonu ile ekranlara fırtına gibi dönmeye hazırlanıyor. Oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Ercan Kesal, Erkan Köstendil, Öner Erkan, Necip Memilli ve Perihan Savaş gibi isimleri barındıran dizi yeni sezonu ile yeniden ekranlarda olacak. Çukur dizisinin yeni sezonu ne zaman başlayacak? İşte sezon finali ve yeni sezona dair merak edilenler…

ÇUKUR YENİ SEZON FRAGMANI

ÇUKUR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çukur dizisi yeni sezon ilk bölümü 16 Eylül Pazartesi 20.00'de Show TV’de yayınlanacak.

ÇUKUR 2. SEZON 34. BÖLÜM ÖZETİ: FİNAL BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selim arabası ile giderken telefonu çalar. Karşısındaki kişi hastaneden aradığını, cezaevi yakınlarında oğlu Akın Koçovalı'nın ölü bulunduğunu söyler. Selim duydukları karşısında şok geçirir. Arabasını kenara çeker ne olduğunu anlamaya çalışır. Kendinden geçmiş bir halde morga gelerek, kendini tanıtır. Akın Koçoval'yı teşhise geldiğini söyler. Görevli onu morga götürü. İçeri girdiğinde masanın üzerinde ceset torbasını görür. Sonunda cesaretini toplayarak ceset torbasını açar. Ancak karşısındaki yüz oğlunun yüzü değildir. Bu sırada diğer tarafta oğlu Akın ona doğru bakmaktadır. Selim oğlunu farketmez. Akın “baba” der. Selim şoke olur. Akın babasının yüzüne bakıp gülümser. Kollarını kaldırır ve “bab” diyerek ona doğru yürü. Selim yaşadığı olayın şoku ile ona bir tokat atar. Akın'a ne yaptığını sorar. Ardından oğluna sarılır.

Akın içeride Yücel'in kendisinin yerine geçen Akın Koçovalı'ya anlattıklarına kulak misafiri olur. Yücel'in Akın'ı kendi yanına çekmek için söyledikleri aklına gelir. Bu arada Yücel Azer ile buluşur. Azer Yücel'e ailesini ve çocukluğundan bahseder. Babasının hapse nasıl düştüğünü, nasıl öldüğünü ve annesinin onları yaşatmak için neler yaptığını anlatır. Yücel de kendi hikayesini anlatarak Azer'e ittifak yapmayı teklif eder. Azer Yücel'e parası olup olmadığını sorar. Yücekl olmadığını ancak parası olan birini tanıdığından bahseder. Tam o sırada içeri bir kadın girer.

YAMAÇ'TAN ÇUKUR'UN GENÇLERİNE YÜCEL TALİMATI!

Yamaç, Çukur'un gençlerine Yücel'i bulmak için onlara ihtiyacı olduğunu söyler. Mesele Yücel'i bulmak değil onu kimin koruduğunu anlamaktır. Yamaç, gençlere yapmalarını istediği şeyleri anlatır. Ardından Yücel için, “O Çukur’u İstanbul’da sanıyor ya, İstanbul’un Çukur’da olduğunu öğrenecek!” diyerek gençleri onu ele geçirmek için İstanbul sokaklarına salar. Gençler her yerde Yücel'i aramak ya da izini bulmak için harekete geçer. Yücel evine doğru giderken sokaklardaki Çukur gençlerinden bazılarını görür.