Defne Samyeli ‘Yakında’ notuyla paylaştı

Şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli, şarkıcı Mustafa Sandal'ı çıkardığı kitabındaki kendisiyle ilgili ifadeleri nedeniyle mahkemeye vermişti. Dikkatleri üzerine çeken Samyeli yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.

Cem Yılmaz’la olan ilişkisini bitirdikten sonra magazin muhabirlerinin yakın takibinde olan Defne Samyeli, yaptığı açıklamalar ve verdiği pozlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Samyeli ayrılıktan kısa bir süre sonra bir dergiye verdiği pozlarla gündeme gelmişti.

Geride bıraktığımız gün de Mustafa Sandal’ın hayat hikayesini anlattığı kitabında kendisiyle ilgili gerçek dışı ifadeler bulunduğu için savcılığa dilekçe vermiş ve Sandal’ı şikayet etmişti.

Tüm bu yaşananların ardından Defne Samyeli sosyal medya hesabından üzerinde çekici bir kıyafetle verdiği pozu ‘Yakında’ notuyla paylaştı. Samyeli’nin bu paylaşımının altında başrolünde oynadığı bir müzikalin yattığı konuşuluyor.