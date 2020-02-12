Defne Samyeli’den açıklama! Samyeli, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisi hakkında konuştu…

Cem Yılmaz’ın kendisinden ayrılır ayrılmaz Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığı haberlerini değerlendiren Defne Samyeli çarpıcı açıklamalarda bulundu. Açıklamasında "Görmemişim, hiç ihtimal vermedim." sözleri dikkat çekti. İşte Defne Samyeli'nin Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisi hakkında yaptığı açıklamalar...

Defne Samyeli, Cem Yılmaz’ın Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığı haberlerine dair açıklama yaptı. Samyeli, “Beni mazur görün. Meğer siz doğruları yazmışsınız” dedi. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Cem Yılmaz'ın kendisinden ayrılır ayrılmaz Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığı haberlerini değerlendiren Defne Samyeli açıklamaların ardından “Daha fazlası da hiç hoş olmaz, hiç yakışmaz.” diyerek tepkisini ortaya koydu.

DEFNE SAMYELİ’DEN CEM YILMAZ VE SERENAY SARIKAYA AÇIKLAMASI

* Size magazin basınına bir sözüm vardı.

* Asılsız haberlerden dolayı önyargılarım var.

* Ekim ayında 3. şahıslarla ilgili açıklama yapmış işini sağduyulu yapanları ayırmıştım.

* O haberi aslında işini sağduyuyla yapan arkadaşlar yapmış.

* Ben bilmiyormuşum.

* Görmemişim, hiç ihtimal vermedim.

* Hiç konduramadım.

* O duyguyla sert bir yazı yazdım.

* Ben sizi nasıl asıl haberlerde mazur gördüysem siz de beni mazur görün.

Samyeli, ‘Aldatıldığınızı mı düşünüyorsunuz' sorusuna verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:

* Benim açıklamam yok.

* Benim sadece söylediklerim var.

* Sadece size ilişkin yaptığım bir açıklamam var.

* Ben onunla ilgili bir netlik kazandırmak istedim.

* Söyleyeceklerim bu kadar.

* Daha fazlası da hiç hoş olmaz, hiç yakışmaz.

CEM YILMAZ YAŞ FARKI KONUSUNA BOZULUYOR

Serenay Sarıkaya ile Yunanistan’da görüntülenen Cem Yılmaz, önceki gün İstanbul’a döndü. Yılmaz, döner dönmez bir akaryakıt şirketinin basın toplantısında samimi açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarının Yılmaz’a yeni sevgilisiyle aralarındaki yaş farkını sorması ünlü şovmenin tadını kaçırdı. 46 yaşındaki Yılmaz, 28 yaşındaki yeni sevgilisi Serenay Sarıkaya ile aralarında olan 18 yaş farkını soran basın mensuplarına ise “Nüfus müdürlüğünden mi geldiniz ?” diyerek cevap verdi. Şovmen Cem Yılmaz, bugün Rahmi M. Koç Müzesi’nde düzenlenen basın toplantısında objektiflerin karşısına geçti. Yılmaz imza törenine yaptığı esprileriyle damga vurdu. Yılmaz, “Gerçekten bir komedyen için çok önemli bir an bu. 15 sene önce bu marka ile çalıştığımda gençtim. Çok şey değişmemiş” diyerek espri yapmayı da ihmal etmedi.