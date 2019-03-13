Demet Akbağ, mutlu evliliği ve Zafer Çika’yı bu sözlerle anlatmıştı

Zafer Çika, dün akşam saatlerinde İzmir'de geçirdiği trafik kazası sonrası hastaneye kaldırılmış ve yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. 20 senedir Zafer Çika ile birlikte olan Demet Akbağ, 2014 senesinde verdiği bir röportajda yaşadıkları mutlu evliliği ve eşi Zafer Çika’yı anlatmıştı. Demet Akbağ:”Zafer Bey doğma büyüme İzmirlidir. Şehrini, işini gücünü bırakıp aşkı uğruna İstanbul'a taşınır. Büyük aşktır onlarınki. “Çocuğumuz olursa evleniriz” diye düşünürler. Demet Akbağ 39 yaşına geldiğinde tam da yaşı dolayısıyla ‘O defteri artık kapattım' diye düşündüğü sırada hamile kaldığını öğrenir. Kimseye söylemez; 30 Ağustos Zafer Bey'in doğum günüdür, o güne saklar bu sürprizi. Zafer Bey mutluluktan havalara uçar. Hemen evlenme planı yapılır. Ve Galatasaray-Milan maçını seyretmeye gittikleri gün, 19 Eylül 1999'da iki şahitle Milano'da evlenirler. 2000'de Ali dünyaya gelir. Demet Akbağ, Ali'li yıllarını hayatının en güzel yılları olarak tanımlar…

