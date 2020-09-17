Deniz Akkaya ile tartışan Selin Ciğerci’ye Hazal Kaya’dan destek

Deniz Akkaya ve Selin Ciğerci kavgası magazin gündeminde adeta bomba etkisi yarattı. Sosyal medyada Selin Ciğerci’ye ‘anne olamazsın’ diyen eski manken Deniz Akkaya'ya tepki yağarken bir tepki de oyuncu Hazal Kaya'dan geldi.

Deniz Akkaya sunuculuğunu yaptığı programda çocuk sahibi olmak isteyen Selin Ciğerci’nin Bodrum’daki evinde eltisi diye tanıtarak bir kadına taşıyıcı annelik yaptırdığını iddia etti. Çıkan iddiaların ardından canlı yayına bağlanan Ciğerci ile Akkaya arasında tartışma yaşandı “Senin çocuğun olmaz” sözünü duyan Ciğerci, “Sana ne” diyerek tepki gösterdi. Cinsiyet değiştiren Selin Ciğerci’ye bir destek de Hazal Kaya’dan geldi.

HAZAL KAYADAN DESTEK

Hazal Kaya, Deniz Akkaya'nın ‘anne olamazsın' dediği Selin Ciğerci'ye destek verdi ve şu sözleri paylaştı: “Sizin gibi aşka sahip çıkan, tek derdi bir bebeği bütün varlığıyla sevmek olan insanlar, anne baba olmak için hiçbir norma sığmak zorunda değiller. Trans hakları insan haklarıdır.”

