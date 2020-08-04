Deniz Oral kimdir? Deniz Oral nereli, kaç yaşında?

Son olarak bir yapımcının oyuncularını evden çıkıp dizi çekmeye ikna etmeye çalışmasını anlatan Ev Yapımı dizisinde rol alan Deniz Oral hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik. Deniz Oral kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…
DENİZ ORAL KİMDİR?
Deniz Oral, 14 Ekim 1963 tarihinde Mersin'de dünyaya gelmiştir. İlk olarak 10 yaşındayken Mersin Bölge Tiyatrosu'nda Almanya'dan Bir Yar Gelir Bizlere adlı tiyatro oyunuyla sahneye adım atan ve amatör olarak oyunculuğa devam eden Deniz Oral, genliğinde 15 yıl boyunca profesyonel olarak futbol oynamıştır. 1986 yılında TRT'de dublaj yapmaya başlayan Oral, yedi yıl Ankara'da yaşadıktan sonra 1992 yılında İstanbul'a yerleşerek çeşitli tiyatro oyunlarında sahneye çıktı. İstanbul'a yerleşmesiyle birlikte diz ve filmlerde de rol almaya başladı.
Kameralar karşısına ilk kez 1994 yılında yayınlanan Hangimiz Eşek dizisiyle geçen Deniz Oral; Seksenler dizisinde canlandırdığı Hilmi karakteriyle tanınmaktadır. Bizim Ev, Başka İstanbul Yok, Ruhsar, Herşey Çok Güzel Olacak, Kanal Yumuşak G, Şafak Vakti Aile Bağları, Kurt Kapanı, Güz Gülleri, Yeditepe İstanbul, Sırlar Dünyası, Yarım Elma, Ahududu, Hababam Sınıfı 3,5, Maskeli Beşler: İntikam Peşinde, Kayıt Dışı, Beyaz Melek, Ateşten Koltuk, Kırmızı Işık, Güneşi Gördüm, Ertuğrul 1890, Mucize Aşk gibi yapımlarda rol alan Deniz Oral, son olarak Ev Yapımı dizisinde rol almıştır.
Sanat yönetmeni Hatice Cengiz ile evli olan Deniz Oral'ın Doğu Berke (2009) isminde bir oğlu bulunmaktadır.
Deniz Oral'ın rol aldığı filmler:
2019 – Mucize 2: Aşk
2019 – Kim Daha Mutlu?
2019 – Güller
2018 – Son Oyun
2018 – Facia Üçlü
2018 – Benim Adım Osssman
2017 – Mezeci Çırağı (Berber Mümin)
2017 – Chef
2016 – Saftirikler
2016 – Pamuk Prens (Kendisi)
2015 – Ertuğrul 1890
2012 – Mevsim Çiçek Açtı
2009 – Güneşi Gördüm (Tansu)
2008 – Maskeli Beşler: Kıbrıs (Komiser)
2008 – Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz (Hüseyin) (TV Filmi)
2007 – Ölümle Dans (Türkçe Seslendirme)
2007 – Beyaz Melek (Huzurevi Sakini)
2005 – Maskeli Beşler: İntikam Peşinde (Komiser)
2005 – Hababam Sınıfı 3,5 (Sumo)
1998 – Herşey Çok Güzel Olacak (Akvaryumcu Cemil)
1998 – Kanal Yumuşak G (Rüstem)
1998 – Gülün Bittiği Yer (İşkenceci)
1997 – Beyaz Savaş (TV Filmi)
1992 – Evde Tek Başına 2 (Türkçe Seslendirme)
1988 – Gülün Bittiği Yer (İşkenceci)
Deniz Oral'ın rol aldığı diziler:
2020 – Ev Yapımı (Kendisi)
2019 – Seksenler (Hilmi)
2016 – Hangimiz Sevmedik (İhsan)
2013 – Seksenler (Turgut Özal)
2013-2014 – Doksanlar (Nuri)
2013 – Evlilik Okulu (Sabri)
2010 – Bu Film Bitmez
2009-2011 – Papatyam (Lütfü)
2008 – Kız Takımı (İlyas)
2008 – Kırmızı Işık
2008 – Ateşten Koltuk (Seyfi)
2006 – Köprü (Selim)
2005 – Sevda Tepesi
2005 – Kayıt Dışı (Fuat)
2005 – Ahududu
2004 – Büyük Buluşma
2002 – Zerda
2002 – Yarım Elma (Gurbetçi)
2002 – Sırlar Dünyası/Sır Kapısı
2001-2002 – Yeditepe İstanbul (Doğan)
2001 – Güz Gülleri
2001 – Avcı (Raşit)
2000 – Hesabım Bitmedi
2000 – Kurt Kapanı
1999 – Umut Yolcuları
1999 – Kurt Kapanı (Gazeteci Ali)
1999 – Aile Bağları
1998 – Şafak Vakti
1997 – Ruhsar
1996 – Başka İstanbul Yok
1995 – Bizim Ev (Burhan)
1994 – Hangimiz Eşek
Albümleri:
2010 – Kaçma Benden