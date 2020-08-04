Deniz Oral kimdir? Deniz Oral nereli, kaç yaşında?

Deniz Oral, 1963 doğumludur. Daha 10 yaşındayken tiyatro sahneleriyle tanışan ve pek çok dizi ve filmde rol alan Deniz Oral hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Deniz Oral nereli ve kaç yaşında?

Son olarak bir yapımcının oyuncularını evden çıkıp dizi çekmeye ikna etmeye çalışmasını anlatan Ev Yapımı dizisinde rol alan Deniz Oral hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik. Deniz Oral kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

DENİZ ORAL KİMDİR?

Deniz Oral, 14 Ekim 1963 tarihinde Mersin'de dünyaya gelmiştir. İlk olarak 10 yaşındayken Mersin Bölge Tiyatrosu'nda Almanya'dan Bir Yar Gelir Bizlere adlı tiyatro oyunuyla sahneye adım atan ve amatör olarak oyunculuğa devam eden Deniz Oral, genliğinde 15 yıl boyunca profesyonel olarak futbol oynamıştır. 1986 yılında TRT'de dublaj yapmaya başlayan Oral, yedi yıl Ankara'da yaşadıktan sonra 1992 yılında İstanbul'a yerleşerek çeşitli tiyatro oyunlarında sahneye çıktı. İstanbul'a yerleşmesiyle birlikte diz ve filmlerde de rol almaya başladı.

Kameralar karşısına ilk kez 1994 yılında yayınlanan Hangimiz Eşek dizisiyle geçen Deniz Oral; Seksenler dizisinde canlandırdığı Hilmi karakteriyle tanınmaktadır. Bizim Ev, Başka İstanbul Yok, Ruhsar, Herşey Çok Güzel Olacak, Kanal Yumuşak G, Şafak Vakti Aile Bağları, Kurt Kapanı, Güz Gülleri, Yeditepe İstanbul, Sırlar Dünyası, Yarım Elma, Ahududu, Hababam Sınıfı 3,5, Maskeli Beşler: İntikam Peşinde, Kayıt Dışı, Beyaz Melek, Ateşten Koltuk, Kırmızı Işık, Güneşi Gördüm, Ertuğrul 1890, Mucize Aşk gibi yapımlarda rol alan Deniz Oral, son olarak Ev Yapımı dizisinde rol almıştır.

Sanat yönetmeni Hatice Cengiz ile evli olan Deniz Oral'ın Doğu Berke (2009) isminde bir oğlu bulunmaktadır.

Deniz Oral'ın rol aldığı filmler:

2019 – Mucize 2: Aşk

2019 – Kim Daha Mutlu?

2019 – Güller

2018 – Son Oyun

2018 – Facia Üçlü

2018 – Benim Adım Osssman

2017 – Mezeci Çırağı (Berber Mümin)

2017 – Chef

2016 – Saftirikler

2016 – Pamuk Prens (Kendisi)

2015 – Ertuğrul 1890

2012 – Mevsim Çiçek Açtı

2009 – Güneşi Gördüm (Tansu)

2008 – Maskeli Beşler: Kıbrıs (Komiser)

2008 – Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz (Hüseyin) (TV Filmi)

2007 – Ölümle Dans (Türkçe Seslendirme)

2007 – Beyaz Melek (Huzurevi Sakini)

2005 – Maskeli Beşler: İntikam Peşinde (Komiser)

2005 – Hababam Sınıfı 3,5 (Sumo)

1998 – Herşey Çok Güzel Olacak (Akvaryumcu Cemil)

1998 – Kanal Yumuşak G (Rüstem)

1998 – Gülün Bittiği Yer (İşkenceci)

1997 – Beyaz Savaş (TV Filmi)

1992 – Evde Tek Başına 2 (Türkçe Seslendirme)

1988 – Gülün Bittiği Yer (İşkenceci)

Deniz Oral'ın rol aldığı diziler:

2020 – Ev Yapımı (Kendisi)

2019 – Seksenler (Hilmi)

2016 – Hangimiz Sevmedik (İhsan)

2013 – Seksenler (Turgut Özal)

2013-2014 – Doksanlar (Nuri)

2013 – Evlilik Okulu (Sabri)

2010 – Bu Film Bitmez

2009-2011 – Papatyam (Lütfü)

2008 – Kız Takımı (İlyas)

2008 – Kırmızı Işık

2008 – Ateşten Koltuk (Seyfi)

2006 – Köprü (Selim)

2005 – Sevda Tepesi

2005 – Kayıt Dışı (Fuat)

2005 – Ahududu

2004 – Büyük Buluşma

2002 – Zerda

2002 – Yarım Elma (Gurbetçi)

2002 – Sırlar Dünyası/Sır Kapısı

2001-2002 – Yeditepe İstanbul (Doğan)

2001 – Güz Gülleri

2001 – Avcı (Raşit)

2000 – Hesabım Bitmedi

2000 – Kurt Kapanı

1999 – Umut Yolcuları

1999 – Kurt Kapanı (Gazeteci Ali)

1999 – Aile Bağları

1998 – Şafak Vakti

1997 – Ruhsar

1996 – Başka İstanbul Yok

1995 – Bizim Ev (Burhan)

1994 – Hangimiz Eşek

Albümleri:

2010 – Kaçma Benden