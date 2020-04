Deniz Uğur: Corona virüsü ailemizden can aldı

Oyuncu Deniz Uğur, dayısı Cem Bayer’in koronavirüs nedeniyle vefat ettiğini duyurdu. Deniz Uğur sosyal medyadaki paylaşımında, "Pandemi bu kez ailemizden can aldı. Hepimizin canı çok yanıyor. İleri yaşta ve koah hastası olan dayım izole bir yerde, kendi çiftlik evinde yaşıyordu. Lütfen ama lütfen, bir an bile akıllardan çıkmasın. En titiz şekilde önlem almak, kurallara harfiyen uymak bizim en önemli görevimiz şu an" ifadelerini kullandı.