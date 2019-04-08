Deniz Uğur kimdir? Deniz Uğur nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Kanal D ekranlarında yayınlanan Zalim İstanbul dizisinde Seher karakterini canlandıran Deniz Uğur hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Deniz Uğur kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

DENİZ UĞUR KİMDİR?

Deniz Uğur, 17 Ekim 1971 Ankara doğumludur. Ünlü opera sanatçısı Mete Uğur ile balerin Suna Uğur'un tek çocuğudur. 1932 Türkiye güzeli ve Türkiye'nin ilk dünya güzeli olan Keriman Halis'in torunudur, bu nedenle Ubıh ve Adige kökeni de vardır. Baba tarafından ise, dedesi Mustafa Kemal Atatürk‘ün sınıf arkadaşı Yümnü Uğur, babaannesi ise II. Abdülhamit'in Başmabeyincisi İhsan Bey'in kızı'dır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezundur.

İlk oyunculuk deneyimini 1993 yılında Yaz Evi dizisi ile yaşayan Deniz Uğur; Adını Feriha Koydum, Umutsuz Ev Kadınları, Paramparça Aşklar, Ertelenmiş Hayatlar, Baba Oluyorum, Sahte Prenses, Hayatım Sana Feda, Yağmur Zamanı, Zümrüt, Benimle Evlenirmisin, Yalan dünya, Kurtlar Sofrası gibi bir çok proje de rol almıştır. Deniz Uğur şimdilerde Kanal D ekranlarınya yayınlanan Zalim İstanbul dizisinde Seher Yılmaz karakterine hayat veren Deniz Uğur, 1.67 metre boyunda, 56 kilo ve Terazi burcudur.

Kitapları:

2009 – Gazeteci

Senaryo:

2001 – Benimle Evlenir Misin (TV Dizisi)



Deniz Uğur'un rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Zalim İstanbul (Seher Yılmaz) (TV Dizisi)

2018 – insanlık Suçu (Emel) (TV Dizisi)

2017 – Hep Yek 2 (Aslı) (Sinema Filmi)

2017 – Bir Deli Sevda (Alev) (TV Dizisi)

2017 – Kırgın Çiçekler (Macide) (TV Dizisi)

2015 – Kara Kutu (Canan) (TV Dizisi)

2015 – Detay (Duygu) (Sinema Filmi)

2014 – Gulyabani (Güneş) (Sinema Filmi)

2014 – B.O.K ‘bi o kalmıştı' (Konuk Oyuncu) (Sinema Filmi)

2012 – Pamuk Prenses ve Avcı (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2012 – Bu Son Olsun (Nimet Hemşire) (Sinema Filmi)

2013 – 2014 – Umutsuz Ev Kadınları (Gülşah) (TV Dizisi)

2011 – 2012 – Adını Feriha Koydum (Sanem) (TV Dizisi)

2009 – Oturak İmparatoru Recep (Sinema Filmi)

2009 – Evimde Uzaylı Var (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2008 – Paramparça Aşklar (Deniz) (TV Dizisi)

2008 – Kung Fu Panda (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2007 – Ertelenmiş Hayatlar (Gülfidan) (TV Dizisi)

2007 – Elveda (Sinema Filmi)

2007 – Baba Oluyorum (Canan) (TV Dizisi)

2006 – Sahte Prenses (Ceylan) (TV Dizisi)

2006 – Hayatım Sana Feda (Zeynep Başaran) (TV Dizisi)

2004 – Zümrüt (Melek Karahan) (TV Dizisi)

2004 – Yağmur Zamanı (Aslı) (TV Dizisi)

2001 – Mert Ali 2 (Ayla) (TV Filmi)

2001 – Benimle Evlenir Misin (Esra Şenoğlu) (TV Dizisi)

2001 – Bana Şans Dile (Yurdanur Hoca) (Sinema Filmi)

2000 – Yalan Dünya (TV Dizisi)

2000 – Mert Ali 1 (Ayla) (TV Filmi)

1999 – Kurtlar Sofrası (Ümit) (TV Dizisi)

1998 – Gülerken Ağladık (TV Dizisi)

1998 – Güldüren Cazibe (TV Dizisi)

1996 – Bir Erkeğin Anatomisi (Sinema Filmi)

1993 – Yaz Evi (Nuran) (TV Dizisi)