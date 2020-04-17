Ebru Şallı’nın oğlu Pars hayatını kaybetti

Harun Tan ile Ebru Şallı’nın 8 yaşındaki oğlu Pars, dün gece tedavi gördüğü Maslak’ta bulunan bir hastane yaşamını yitirdi. Pars, yaklaşık iki yıldır lenfoma tedavisi görüyordu ve birçok tedavi yöntemi uygulanmıştı. Ne var ki tedaviler sonuç vermedi… Pars bugün Kilyos Mezarlığı’na defnedildi… Şallı geçen yıl verdiği bir röportajda, Pars’ın bir yıldır hastalıkla mücadele ettiğini dile getirip “Önceliğim Pars’ın sağlığı” demişti…

AİLE ÜYELERİ YIKILDI

Aile üyeleri ve yakın dostları Pars’ın ölümüyle yıkıldı. Aile üyelerinin birçoğunun Pars’ın cenazesine corona virüsü önlemlerinden dolayı katılamaması da ikinci bir üzüntü oldu.