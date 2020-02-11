Ebru Şancı’nın eşi Alpaslan Öztürk kimdir? Alpaslan Öztürk kaç yaşında?

Futbolcu Alpaslan Öztürk ile evli olan eski manken Ebru Şancı 31 Ağustos 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Peki Ebru Şancı ve eşi Alpaslan Öztürk kimdir? Göztepespor’da forma giyen Alpaslan Öztürk kaç yaşında?

Geçtiğimiz yıllarda futbolcu Alparslan Öztürk ile evlenen Ebru Şancı model, oyuncu ve sunucu kimliği ile sık sık magazin gündemine geliyor. Ünlü mankenin sevenleri eşi Alpaslan Öztürk kimdir, kaç yaşında merak ediyor. İşte Ebru Şancı ve eşi Alpaslan Öztürk’ün merak edilenleri…

ALPASLAN ÖZTÜRK KİMDİR?

Alpaslan Öztürk 16 Temmuz 1993 tarihinde dünyaya geldi. Kariyerine Beerschot kulübünde başladıktan sonra Birmingham City altyapısında iki yıl oynayan futbolcu sol bek ve orta sahada görev yaptı. İki yıl İngiltere’de forma giyip Beerschot’a geri döndükten sonra, Ocak 2012 tarihinde as takıma girdi. Kulüp küme düştükten sonra Öztürk Standard Liège’e transfer oldu.

Alpaslan Öztürk, Türkiye 18 yaş altı takımı adına ilk maçına Kasım 2010’da Almanya karşısında ilk 11’de çıktı. İki gün sonra aynı rakibe yedek kulübesinde çıktı. Ocak 2011 tarihinde Belçika’nın 18 yaş altı takımına seçildi ve ilk maçına Fransa karşısında ilk 11’de çıktı. Sonraki haftalarda iki kez Estonya maçında oynadı. 2011 Slovakya Kupası’nda iki maça çıktı.

Ağustos 2011 tarihinde Öztürk, Belçika 19 yaş altı takımına yükseldi ve 2012 UEFA 19 Yaş Altı Şampiyonası’nda oynadı. İlk millî golünü 7 Eylül’de 4-1 yenildikleri Türkiye 19 yaş altı maçında attı.

Şubat 2013 tarihinde bu sefer Türkiye 21 yaş altı millî takımına, Norveç maçı için çağrıldı, ama oyuna girme fırsatı olmadı. Mart 2013 tarihinde Portekiz 20 yaş altı ile yapılacak iki hazırlık maçı için Türkiye 20 yaş altı kadrosuna çağrıldı ve ilk maçta ikinci golü atarak takımının 2-1 kazanmasını sağladı. Sonrasında 2013 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası kadrosuna seçildi.

EBRU ŞANCI KİMDİR?

Ebru Şancı 31 Ağustos 1983 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. İki kardeşi var. Malatyalı bir ailenin kızı. 10 yaşındayken babası ölmüş. Liseyi İstanbul Bahçelievler Lisesinde okumuştur. 2001 yılında başladığı Üniversiteyi Londra Regent College’de okumuştur. 2006’da New York’a taşındı ve New York Üniversitesinin ‘’Oyunculuk ve Drama” Bölümünde okuyarak bitirmiştir.



17 yaşındayken Brezilya’daki 2001 Miss Globe güzellik yarışmasında birinci oldu. Daha sonrasında Türkiye'ye gelip burada mankenliğe başladı. 2001 yılında Londra’ya taşındı. 2006’da New York’a taşındı. 2010 yılında ise Türkiye’ye döndü.

2013 yılında Yağmurdan Kaçarken isimli yapımda rol alan Şancı, Fashıon One’da da program yaptı. İstanbul ve Türkiye genelinde concierge hizmetleri veren bir şirket kurdu. Halen şirketin yönetim kurulu başkanlığını yapmaktadır. Ebru Şancı, İngilizce, Fransızca ve Arapça bilmektedir.

7 Eylül 2015 tarihinde futbolcu Alpaslan Öztürk ile Eskişehir'de düzenlenen sade bir törenle evlendi. Çift, düğünü ise Belçika'daki bir şatoda yaptı.