Ece Erken’den Benan Mahmutyazcıoğlu’na uzaklaştırma kararı

Benan Mahmutyazıcıoğlu ile evli olan avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yasak aşk yaşayan, geçen günlerde de ilişkisine nokta koyan Ece Erken deliye döndü. Benan Hanıma sahte hesaptan mesaj attığı iddia edilen Erken, iddialara sert çıktı ve soluğu mahkemede aldı.

Evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı aşkla tepki çeken Ece Erken, ilişkisini bitirdiğini açıklamıştı. Geçtiğimiz günlerde de, “Gerekli evrakları mahkemeye verdim. Bundan sonra adalet konuşacak” diyerek konuyla ilgili açıklamada bulunmayacağını söyleyen Erken hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

BENAN MAHMUTYAZICIOĞLU’NA MESAJ MI ATTI?

‘Zamasalak' isimli sahte bir Instagram hesabı, Benan Mahmutyazıcıoğlu’na “Ezik, silik! Soyadını sil ulan utanmaz. Adam seni istemiyor.” diye mesajlar gönderdi. Benan Mahmutyazıcıoğlu ise mesajları ifşa ederek, “Fake hesap engellemekten usandım. Bana uzak Allah’a yakın” ifadelerini kullandı.

Bu hesap üzerinden ayrıca Ece Erken’e ait görüntülerin yer almasından sonra, hesabı Erken’in açtığı iddia edildi. Ece Erken ise konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Ünlü sunucu, “Saçma sapan artık komik bir şekilde (gerçeklerin ortaya çıkacağının bilineceğinden dolayı muhtemelen…) saçma sapan sahte hesaplar açıp koyduğum, sildiğim storyleri (hikayeleri) alıp, paylaşan, alakam olmayacak şahıslara özel mesaj atan ve sahte hesap açıp benim olduğumu iddia eden herkes hakkında gerekli suç duyurusu bugün avukatımız Mete Menekşe tarafından bizzat yapılacaktır.” dedi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI

Konuyla ilgili yasal haklarını sonuna kadar kullanacağını söyleyen Ece Erken, olay henüz tazeliğini korurken Benan Mahmutyazıcıoğlu hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını açıkladı: