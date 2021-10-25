Ed Sheeran’dan üzücü haber: Albümüne günler kala Covid oldu

Pandemi boyunca birden fazla karantinaya girmek zorunda kalan Ed Sheeran bu defa virüsten kaçamadı. Ünlü sanatçı, Instagram'da yaptığı bir paylaşımla Covid-19 testinin poziti olduğunu açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Şarkıcı Instagram’da yaptığı paylaşımda; “Hey millet, size Covid testimin pozitif çıktığını söylemek için kısa bir not yazmak istedim. Bu yüzden karantinadayım ve hükümet yönergelerini takip ediyorum” yazdı.

Sheeran’ın pozitif test sonucu dördüncü stüdyo albümünün çıkışından birkaç gün önce geldi.

İngiliz müzisyenin birkaç gün içinde “=” (Equals) isimli yeni albümünü çıkarması bekleniyor.

Sheeran, hayranlarına, projeyi hâlâ röportajlar ve performanslarla tanıtmayı planladığını, ancak karantinaya devam ettiği için artık onları evinden yürütmek zorunda kalacağını söyledi: “Hayal kırıklığına uğrattığım herkesten özür dilerim. Güvende olun x.”

Sheeran’ın ayrıca 6 Kasım’da aktör Kieran Culkin ile birlikte “Saturday Night Live” programında yer alması planlanıyordu. Ancak şu anda programın iptal edilip edilmeyeceği ya da Sheeran’ın sanal olarak görünüp görünmeyeceği henüz belli değil.

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