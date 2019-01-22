EDHO yeni bölüm saat kaçta? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm bu akşam var mı ne zaman yayınlanacak?

EDHO yeni bölüm saat kaçta? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm bu akşam var mı ne zaman yayınlanacak?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranları günlerdir yeni bölümün yayınlanmasını istiyor. Yeni yıl tatili sona erdi. Her hafta Salı akşamı yeni bölümü yayınlanan dizinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. ATV yayın akışına bakanlar hayal kırıklığına uğruyor. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm bu akşam var mı ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam yeni bölüm ile diziseverlerle buluşacak. Dizi genellikle saat 20.00’de yayınlanıyor ancak bu akşam Boluspor Galatasaray maçının ardından saat 21:45 ekrana gelecek. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 122. yeni bölümünde, cenazede karşı karşıya gelen Façalı Dayı ile Hızır arasında gergin anlar yaşanacak. İşte ATV yayın akışı ve EDHO 122. yeni bölüm fragmanı, son bölüm özeti…

ATV YAYIN AKIŞI

EDHO 122.YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SON BÖLÜM ÖZETİ…

Hayriye işlediği günahlar sebebiyle Allah’tan af diler. Karı koca arasına girdiği için çok pişmandır. Bu arada Hızır, eniştenin kulağını görünce ne olduğunu sorar. Hurşit olanları anlatır. Enişte Hızır’a Hatice’siz yaşayamayacağını onu öldürmesini ister. Hızır şaşırır. Hızır Hatice’yi aldatmadığını ve bu yüzden öldürmeyeceğini söylese de enişte onu yine de öldürmesini ister. Enişte olayları bir türlü anlayamaz sonunda Alparslan o gece yaşananları detayları ile anlatır. Enişte ikna olur ama bir sorun vardır. Hatice eniştenin öldüğünü sanmaktadır.

Mesut, Tuncay’ın bütün adamları ile birlikte infaz edildiğini öğrenir. Bunu yapanların kim olduğunu öğrenmek ister. Ancak kamera kayıtları silinmiştir. Haberi getiren adamı Çakırbeylilerin infazdan önce kalabalık şekilde ofisten ayrıldığını söyler. İlyas’ın bu işi yaptığından emin olan Mest, adamının İlyas’ın olmadığını söyleyince şaşırır. Ancak İlyas’ı hedefine koyan Mesut İlyas’ın bu işin içinde olduğu fikrini adamına söyleyerek aslında ona tuzak kurmaktadır.