Elimi Bırakma, dizisi kısa bir süre önce TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başladı. Seyirci tarafından kısa sürede benimsenen dizinin başrollerinde güzel oyuncu Alina Boz, yakışıklı oyuncu Alp Navruz, Dolunay Soysert ve Burak Tamdoğan yer alıyor. Dizi severlerin merakla beklediği yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölümde Feride Hanım ameliyat olmaya karar verir ve bu sırrı yalnızca Azra'ya söyler... İşte Elimi Bırakma 10.bölüm fragmanı...

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Elimi Bırakma 10.bölüm fragmanı yayınlandı. Pazar akşamı TRT 1’de dizi severler ile bulaşacak olan Elimi Bırakma’nın yeni bölümünde Azra kardeşi Mert’i aramaya devam ederken Cenk ile yaşadıkları onu daha fazla üzer. İşte Elimi Bırakma hakkında bilinmesi gereken son ayrıntılar…

ELİMİ BIRAKMA 10.FRAGMAN

Tarık, Azra’ya arka çıkar ve Cenk ile karşı karşıya gelirler. Cenk’ Tarık’ı Azra’dan uzak dur diye uyarır. Tarık’ın ‘Azra’ya aşık mısın?’ der. Ama Cenk Cansu ile bir yola girdiğini söyler. Bir yandan Cansu ile Azra diğer yandan Cenk ile Tarık kapışmaya başlar. İki dost Azra için birbirine girmiş ve yumruklar konuşmuştur.

Mert nasıl kaybolduğunu anlatır. Sumru Anne Azra’ya kızdığı için bir daha gitmedik. Kaybolunca Sumru anneyi aradım ve çok kötü bir şey oldu. Araba çarpıştı. Uyandığımda kafam acıyordu ve yanımda Fatma vardı der.

Cenk ile Azra yan yana gelir. Cenk hesap sormaya başlar, benim hayatıma girdin beni kandırdın ve yaşlı bir kadını da kandırdın. Cenk’e göre ailesini Azra dağıtmıştı. Azra ise Cenk’in ailesini bırakıp gittiği günleri hatırlatır. O sırada Cansu gelir. Azra ile Cenk arasındaki yakınlaşmaya gözleri ile şahit olur.

Cansu Cenk’le beraber program yapmak için gelmiştir. Azra’nın gözleri önünde aşk filmine gitme planlarını konuşurlar. Ama Cenk istemez, Cansu Azra’dan bahsederek kızgınlığını gösterir. Cansu her şeyin farkındadır, Cenk’in Azra’dan hoşlandığını görüyordur. Bunu açık açık Cenk’e söyler. Cenk onu kırmak istemez ve “bize şans veriyorum, biz olmaya çalışıyorum. Bu seni incitiyorsa bitirebiliriz” der. Cansu aşkına bir kez daha yenik düşer ve sabretmeye karar verir.