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Elimi Bırakma 58. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Elimi Bırakma 57. son bölüm izle
Elimi Bırakma 58. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Elimi Bırakma 57. son bölüm izle
Elimi Bırakma dizisi 57. son bölümüyle TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Alina Boz, Alp Navruz, Dolunay Soysert ve Nihat Altınkaya’nın yer aldığı Elimi Bırakma dizisinin son bölümünde; Azra’nın hastalığı kritik bir noktaya gelmiştir… Elimi Bırakma 58. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Elimi Bırakma 57. son bölüm izleme linki...
Magazin 10 Aralık 2019 - 23:52

Elimi Bırakma dizisinin son bölümünde; Cenk belki de hayatının en zorlu kararını vermek zorundadır. Bu güne kadar bu yükü tek başına omuzlayan Cenk daha fazla dayanamaz ve tüm gerçeği ailesiyle paylaşır… Artık tüm aile Azra için beraber mücadele edecektir…

ELİMİ BIRAKMA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI


ELİMİ BIRAKMA 57. SON BÖLÜM İZLE

Şirin ve Ersoy giderek yakınlaşmaktadırlar. Ama hissettiklerini birbirlerine açıkça itiraf edemezler. Henüz kendilerinden bile aşklarını saklayan ikili konaktakilerden bunu gizleyemeyecek ve en olmadık kişiye, Feride'ye yakalanacaklardır…

Araları bozuk olsa dahi Barış'ın aniden ortadan kaybolması Sumru'yu şüphelendirir. Gürkan'ın yaptığı açıklama da ikna etmez onu. Barış'la ilgili gerçeği öğrenmek için araştırmaya başlayan Sumru'nun bulduğu şeyler onu çok şaşırtacaktır…

Son güncelleme: 00:29 - 11.12.2019
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