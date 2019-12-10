Elimi Bırakma 58. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Elimi Bırakma 57. son bölüm izle

Elimi Bırakma dizisinin son bölümünde; Cenk belki de hayatının en zorlu kararını vermek zorundadır. Bu güne kadar bu yükü tek başına omuzlayan Cenk daha fazla dayanamaz ve tüm gerçeği ailesiyle paylaşır… Artık tüm aile Azra için beraber mücadele edecektir…

ELİMİ BIRAKMA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI





ELİMİ BIRAKMA 57. SON BÖLÜM İZLE

Şirin ve Ersoy giderek yakınlaşmaktadırlar. Ama hissettiklerini birbirlerine açıkça itiraf edemezler. Henüz kendilerinden bile aşklarını saklayan ikili konaktakilerden bunu gizleyemeyecek ve en olmadık kişiye, Feride'ye yakalanacaklardır…

Araları bozuk olsa dahi Barış'ın aniden ortadan kaybolması Sumru'yu şüphelendirir. Gürkan'ın yaptığı açıklama da ikna etmez onu. Barış'la ilgili gerçeği öğrenmek için araştırmaya başlayan Sumru'nun bulduğu şeyler onu çok şaşırtacaktır…