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Emir Çubukçu kimdir? Emir Çubukçu nereli ve kaç yaşında?
Emir Çubukçu kimdir? Emir Çubukçu nereli ve kaç yaşında?
Emir Çubukçu, 1990 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Karadayı dizisi ile gerçekleştiren Emir Çubukçu hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Emir Çubukçu nereli ve kaç yaşında?
Sozcu.com.tr
Magazin 20 Ocak 2020 - 11:09

Şu sıralar Show TV ekranlarında yayınlanmakta olan Zemheri dizisinde Faruk karakterini canlandıran Emir Çubukçu hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Emir Çubukçu kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

EMİR ÇUBUKÇU KİMDİR?

Emir Çubukçu, 28 Eylül 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nde tamamlamıştır.

Arkadaşları ile kurduğu D22 adlı tiyatroda Karabatak, Bent, Yirmi Beş gibi oyunlarda rol almıştır. Emir Çubukçu Karadayı isimli dizide canlandırdığı Osman karakteri ile dikkat çekmiş, ardından 2013 yılında gösterime giren Yarım Kalan Mucize isimli filmde, isyancı karakterini canlandırmıştır.

Şimdilerde, Show TV ekranlarında yayınlanmakta olan ve Ayça Ayşin Turan, Alperen Duymaz, Hazal Filiz Küçükköse, Hakan Taşkıran ve Eylül Kandemir'in yer aldığı Zemheri dizisinde Faruk karakterine hayat veren Emir Çubukçu, 1.79 metre boyunda, 75 kilo ve Terazi burcudur.

Emir Çubukçu'nun rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Zemheri (Faruk) (TV Dizisi)
2018 – Gülperi (Ali) (TV Dizisi)
2016-2017 – Rüya (İnan) (TV Dizisi)
2017 – Bana Sevmeyi Anlat (Burak) (TV Dizisi)
2015 – Beyaz Gece (Burak) (TV Dizisi)
2013 – Yarım Kalan Mucize (İsyancı) (Sinema Filmi)
2012 – Karadayı (Osman) (TV Dizisi)

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Son güncelleme: 11:10 - 20.01.2020
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