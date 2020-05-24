Emre Belözoğlu kimdir, kaç yaşındadır? Emre Belözoğlu, Survivor’da Aycan ile Anlat Bakalım’a katıldı!

Yakın gelecekte futbolu bırakması beklenen milli takım kaptanlarından Emre Belözoğlu'nun hayatı merak konusu oldu. Survivor 2020 yarışmasındaki Anlat Bakalım oyununa katılan ve Aycan Yanaç ile eşleşen Emre Belözoğlu izleyenleri güldürdü. Peki Emre Belözoğlu kimdir? Emre Belözoğlu kaç yaşında ve nerelidir?

Türk futbolunun en önemli ve en yetenekli isimleri arasında yer alan Emre Belözoğlu, son olarak Fenerbahçe takımına transfer olmuştu. Emre Belözoğlu, bu akşam yayınlanan Survivor 2020 yarışma programına canlı yayın ile bağlandı ve Anlat Bakalım oyununda Aycan Yanaç ile eşleşti. İkilinin görüntüleri izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Peki Emre Belözoğlu kimdir? Emre Belözoğlu kaç yaşındadır?

EMRE BELÖZOĞLU KİMDİR?

Emre Belözoğlu 7 Eylül 1980 İstanbul doğumlu orta saha mevkisinde oynayan Türk futbolcudur. 2004 yılında Pele’nin açıkladığı “Yaşayan en iyi 125 futbolcu” listesi FIFA 100’de yer aldı. Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe’de forma giymektedir.

İlk millî maçına 2000 yılındaki Norveç karşısında çıktı. UEFA Euro 2000 turnuvasından sonra ilk büyük sakatlığını yaşadı. Ancak, 2002 FIFA Dünya Kupası’nda forma giydi. UEFA Euro 2008’in açılış maçında forma giyebilen Emre, bu maçta da sakatlanarak takımının yarı finale çıktığı bu turnuvanın kalan maçlarını da saha dışından izledi.

2 Temmuz 2019 tarihinde Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme sözleşme imzaladı. 19 Ağustos 2019 tarihinde 4 sezon sonra Fenerbahçe forması ile ilk maçına Gaziantep FK karşısında kaptan olarak çıktı ve bu maçın 24. dakikasında penaltıdan bir de gol kaydetti.

EMRE’NİN SURVİVOR’DAKİ PARTNERİ AYCAN!

Emre Belözoğlu, Survivor 2020 yarışmasına canlı yayın ile katıldı. Survivor’daki Anlat Bakalım oyunu bu kez yarışmacılar ve ünlü isimler arasında oynandı. Emre Belözoğlu’nun Survivor Anlat Bakalım oyunundaki partneri ise Aycan Yanaç oldu.