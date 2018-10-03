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Erdal Özyağcılar paylaştı, Mahsun’un film imajı ortaya çıktı
Erdal Özyağcılar paylaştı, Mahsun’un film imajı ortaya çıktı
Mart ayında vizyona girecek olan Mucize Aşk 2 filminin kadrosu geride bıraktığımız akşam yemekte bir araya geldi.
Magazin 3 Ekim 2018 - 13:09

Filmin yönetmeni ve başrol oyuncusu Mahsun Kırmızıgül’ün taciz iddiaları nedeniyle oyuncu Talat Bulut’u kadrosunda çıkardığı Mucize Aşk 2 filmine Bulut yerine Fikret Kuşkan dahil olmuştu. Film ekibi geride bıraktığımız akşam bir yemekte buluştu.

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O anların ölümsüzleştirildiği bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşan filmin oyuncusu Erdal Özyağcılar toplu çekilmiş bir kareyi “‘Mucize aşk’ ekip yemeği… Her şey güzel! Her şey yolunda… Mutluyuz” notuyla paylaştı. Toplu çekilmiş karede dikkat çeken ayrıntıysa, Talat Bulut’un yerine filme dahil olan Fikret Kuşkan’ın masada olmayışıydı.

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