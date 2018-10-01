Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 109. yeni bölüm fragmanı geldi! EDHO yeni fragmanda Boran’dan dikkat çeken sözler

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 109. yeni bölüm fragmanı bugün yayınlandı. Salı akşamları yayınlanan EDHO'nun yeni bölüm fragmanında; silahlar bir kez daha konuşur. Muzi'nin hedefinde Alparslan vardır. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 109. yeni bölüm fragmanı...

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ATV ekranlarına yeni sezon yayınına start verdi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 109. bölümde; Mehmet Üstündağ’ın canlandırdığı Boran karakter daha da belirginleşiyor. Yeni fragman “Eğer parmağınla bir yeri işaret edersen insanlar işaret ettiğin yere bakar, hayvanlar ise parmağa bakar” sözleri ile başlıyor. Tipi, toplantıda Hızır’a; “Tufan daha ilk sapakta bizi satar” der.Tufan ise Devran’ın yaptığı işi yapabileceklerini söyler. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 109. yeni bölüm fragmanı…

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 109. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 108. SON BÖLÜM ÖZETİ: EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır başdanışmanı olan Ünal’la Kıbrıs’ta buluşur. Bir toplantı olacaktır. Bu toplantıya Amerikalıların da dahil olacağını öğrenen Hızır’ın kafasında soru işaretleri vardır. Yeğeni Alparslan akşamki toplantıda öldürüleceklerini öğrenir. Bunu Amerikalılar yapacaktır. Bunu ona söyleyen babasının eski bir arkadaşıdır ama kimliğini açıklamaz. Sadece bizler fedaiyiz der ve Alparslan’dan da fedai olmasını ister. Alparslan’ın kafası karışmıştır.

Toplantı kumarhanede yapılır. Ünal Hızır’a toplantıya katılan Amerikalı George’u tanıştırır. Alparslan ortalıklarda yoktur. Hızır toplantıya katılanlardan herhangi bir olumsuzluk durumunda hiçbir şey yapılmaması talimatını verir.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM İZLE

YENİ KARAKTERLER MASADA

Toplantıya katılanlardan biri Boran bir diğeri de Tufan’dır. Tipi ve Tufan arasında gerilim devam ediyor. Gerginliğin sebebi 20 yıl öncesinin meselesidir. Tipi Hızır’dan ikisinden birini seçmesini ister. Hızır ikisini de seçer. Boran ortağı İlyas’ı illegal bir işe ortak etmeye çalışır. İş sahte dolar basmaktır. Toplantı başlamadan hemen önce Alparslan gelir amcasıyla konuşmak ister. Herkes toplantıya girince bu girişimi sonuçsuz kalır. Hızır toplantıya katılan herkese som altından birer hediye verir.

AMERİKALIYI TOPLANTIDA ÖLDÜRDÜ

Toplantıda Ziya Türkiye masasındaki herkesi tek tek tanıtır. Ayrıca, Avrupa ve Amerikadan toplantıya katılanların yaptıkları işleri de Hızır ve diğerlerine anlatır. Amerikalı George masada bulunma sebebini anlatır. Bunu yaparken aslında gözdağı vermektedir. Tufan onun asıl amacını anlamıştır. İş yapanlardan haracını istemektedir. Hızır ve George arasında ipler kopmak üzeredir. Masadaki herkesi tehdit etmeye başlayınca Ünal devreye girer ama sözleri o kadar ağırdır ki Hızır dayanamaz ve George’u vurur. Hızır kendisine bağlı olanların bağlılığını Ünal’a bildirmesini söyler ve toplantıyı bitirir.