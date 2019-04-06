Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali tarihi belli oldu! Dizinin hayranlarını sevindiren haber…
Yeni sezonda da yayın hayatına devam edecek olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranlarını sevindirdi. 4 sezondur ATV ekranlarında seyircilerle buluşan EDHO için bu sezon final yapacak mı sorusu da böylece yanıt bulmuş oldu. Peki, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin sezon finali ne zaman? İşte o tarih…
EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SEZON FİNALİ NE ZAMAN?
Çakırbeyli’nin dostları ve düşmanlara karşı amansız bir mücadelesinin anlatıldığı, başrolünde Oktay Kaynarca’nın yer aldığı EDHO 28 Mayıs günü sezon finali yapacak.